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    • Появилось видео с места гибели игрока «Локомотива» Ломакина. Установить личность помогла лиса

    Появилось видео с места гибели игрока «Локомотива» Ломакина. Установить личность помогла лиса

    Ранее «Бомбардир» писал, что футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым. Появилось видео с предполагаемого места происшествия.

    На кадрах видно, как спортсмен двигается в сторону реки на юге Москвы. На некотором расстоянии от нее и нашли труп игрока. Куртка (в ней были документы) футболиста оказалась на тропинке – ее оттащила туда лиса, сообщили в правоохранительных органах агентству «Р-Спорт».

    Ломакину было 18 лет. В первенстве молодежных составов РПЛ текущего сезона он провел три матча.

    Источник: «Р-Спорт»

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    03.12.2018 19:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2192

      Bozigit 15 мая 2019, 02:40

      Все это странно

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 декабря 2018, 19:56

      что то странно все здесь. кто снимал это видео? и почему сразу пьян? по его движению можно предположить много версий но по мне больше подходить на то что он ранен и лиса наверное запах крови почувствовала на куртке. только почему не ориентируется не известно. в проче надо подробно следакам разобраться а то тут что то не чисто

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      Рейтинг: +799

      амани 4 декабря 2018, 13:44

      какая лиса оттащила , что за бред? лиса потянула кг 50-60 , она не сможет и с места сдвинуть , что-то тут не так........

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > амани 4 декабря 2018, 19:17

      На видео, в конце, видно что нечто похожее на лису треплет куртку потерпевшего. А куртку похоже он сам снял. Меня больше всего волнует почему снова затирают факты использования наркотиков. Снова всё списывают на обычный алкоголь. Видно факты распространения наркоты неудобная а может и запретная тема для силовых ведомств правопорядка.

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      Рейтинг: +799

      амани > Бестолковый 4 декабря 2018, 21:06

      и я так считаю....

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      Рейтинг: +915

      спанчес 4 декабря 2018, 08:56

      реально лиса

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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 4 декабря 2018, 01:19

      Не удивительно! Они получают не мало и поскольку находятся в столь юном возрасте, желают всего попробовать и думают обойдется, но так не у всех получается. В клубной инфраструктуре должна быть служба безопасности отслеживающие своих подопечных.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 декабря 2018, 21:07

      Пора устроить проверки всех профессиональных клубов на наличие наркоты в крови футболеров.... Локо первый на очереди...

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 декабря 2018, 21:06

      Зачем это видео выкладывать на сайте про футбол?
      Какой он футболист в 18 лет?
      Просто пацан, который играл, как все в футбол ....
      Упокой его душу, Господи!
      ...

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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt > Par Mezan 4 декабря 2018, 01:11

      Мбаппе вот исполнилось недавно 19, тоже какой из него футболист?! Если на контракте, то уже футболист.

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 3 декабря 2018, 20:36

      Судя по качеству видеосъемка велась со спутника земли Хаббл. Странная история, - труп нашли возле реки, а куртку нашли на тропинке куда её оттащила лиса. Видать ребята это не алкоголь. Я видел как-то раз, на морозе один "мажорик" босиком прогуливался, поверьте это был не алкоголь. Да и Кокорин с Мамаевым явно не пивка лизнули.

      6
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ > Бестолковый 4 декабря 2018, 11:49

      А ты смешной))). Хаббл - это не спутник Земли, а телескоп находящийся на ней...

      0
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      Рейтинг: +2216

      spam2009 3 декабря 2018, 20:29

      Жаль конечно молодого парня, но он явно под чем-то, судя по движениям

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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 3 декабря 2018, 20:17

      че то как то по идиотски новость подана... лиса тут причем вообще..

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > mihail200606 3 декабря 2018, 22:11

      Как? Реклама экологии Москвы - в черте города водится лиса. Кстати, её же привлек какой-то запах от куртки, просто так она бы не взялась, это же не волк.

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