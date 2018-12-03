Появилось видео с места гибели игрока «Локомотива» Ломакина. Установить личность помогла лиса

Ранее «Бомбардир» писал, что футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым. Появилось видео с предполагаемого места происшествия.

На кадрах видно, как спортсмен двигается в сторону реки на юге Москвы. На некотором расстоянии от нее и нашли труп игрока. Куртка (в ней были документы) футболиста оказалась на тропинке – ее оттащила туда лиса, сообщили в правоохранительных органах агентству «Р-Спорт».

Ломакину было 18 лет. В первенстве молодежных составов РПЛ текущего сезона он провел три матча.