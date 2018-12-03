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    • Дриусси и Дзюба выйдут впереди у «Зенита», Кангва сыграет в атаке у «Арсенала»

    Дриусси и Дзюба выйдут впереди у «Зенита», Кангва сыграет в атаке у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Костадинов, Бакаев, Мирзов, Кангва.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Анюков, Мак, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

    Встреча «Арсенал» – «Зенит» пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    03.12.2018 18:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67995

      portero 3 декабря 2018, 19:41

      Лунев заехал с мячом по ледку

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 19:28

      Не понимаю почему Семак так упорствует в этой тактической расстановке и выборе схемы игры. Если не готов Маммана, то ЦЗ сыграл бы Нету, Бано правого защитника, слева Чернов или Набиуллин. А Мак и Кузяев сыграли крайних полузащитников с меньшей физической нагрузкой. Ерохин и Паредес в середине, а впереди Дзюба и Дриусси. А Эрнани пусть лавку полирует.

      2
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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 3 декабря 2018, 19:14

      Опять этот стрёмный состав и игра в 5 защей. При чём 2 крайних играют центрального,а фланговыми защами являются опорник и фланговый нап. Это жесть.... Сколько мы там ударов по воротам Копенгагена нанесли? 2? 3?

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