Дриусси и Дзюба выйдут впереди у «Зенита», Кангва сыграет в атаке у «Арсенала»

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Костадинов, Бакаев, Мирзов, Кангва.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Анюков, Мак, Ерохин, Паредес, Эрнани, Кузяев, Дриусси, Дзюба.

Встреча «Арсенал» – «Зенит» пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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