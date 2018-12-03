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    • «Локомотив» выйдет в траурных повязках на матч с «Рубином» в память о Ломакине. Игра начнется с минуты молчания

    «Локомотив» выйдет в траурных повязках на матч с «Рубином» в память о Ломакине. Игра начнется с минуты молчания

    Футболисты «Локомотива» выйдут на поле в траурных повязках в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином». Таким образом они почтят память полузащитника команды Алексея Ломакина, погибшего вчера. Встреча начнется с минуты молчания.

    Вчера мать Ломакина обратилась в полицию по факту пропажи сына. Как сообщила женщина, 30 ноября 18-летний футболист уехал на медицинские процедуры в диагностический центр «Локомотива», а на следующий день перестал выходить на связь. Она также рассказала, что накануне исчезновения Ломакин проводил время в компании своего товарища Ивана, распивая с ним спиртные напитки.

    Ломакин – воспитанник академии «Локомотива». В текущем сезоне он провел три матча за молодежную команды москвичей.

    Игра «Локомотив» – «Рубин» состоится в среду, 5 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    03.12.2018 17:54
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