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    Адриано – о Зе Луише: «Мой брат Зезиньо»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано после победы над «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ опубликовал в инстаграме совместное фото со своим партнером по атаке Зе Луишем. В игре против железнодорожников бразилец отметился голом.

    «Мой брат Зезиньо», – написал Адриано.

    После 16-ти туров москвичи набрали 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Луиса Адриано

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    03.12.2018 14:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 17:41

      Когда они играют вдвоем и оба в хорошей форме - приятно смотреть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 3 декабря 2018, 17:31

      Жду интервью Дзюбы теперь Мой брат Зеблювот!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 декабря 2018, 17:30

      Братья -акробаты((

      1
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 3 декабря 2018, 16:16

      Брат Зезиньо в игре с Локо вообще выпал из игры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > oyabun 4 декабря 2018, 00:40

      Да ладно выпал.... Он нормально мячики подбирал и верхушки отыгрывал. По крайней мере для него это нормальная игра.

      1
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 3 декабря 2018, 15:57

      Красавчики!

      1
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