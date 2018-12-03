Адриано – о Зе Луише: «Мой брат Зезиньо»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано после победы над «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ опубликовал в инстаграме совместное фото со своим партнером по атаке Зе Луишем. В игре против железнодорожников бразилец отметился голом.

«Мой брат Зезиньо», – написал Адриано.

После 16-ти туров москвичи набрали 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.