Адриано – о Зе Луише: «Мой брат Зезиньо»

Когда они играют вдвоем и оба в хорошей форме - приятно смотреть.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано после победы над «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ опубликовал в инстаграме совместное фото со своим партнером по атаке Зе Луишем. В игре против железнодорожников бразилец отметился голом.
«Мой брат Зезиньо», – написал Адриано.
После 16-ти туров москвичи набрали 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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