Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча-2018»

Сегодня, 3 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча-2018» от французского журнала France Football. Мероприятие начнется в 23:00 по московскому времени.

По мнению специалистов, фаворит на награду – полузащитник «Реала» Лука Модрич. Ранее ФИФА признала хорвата футболистом года.

«Золотой мяч» от France Football вручается с 1956 года. Лидеры по количеству наград – нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (у обоих – по пять побед).