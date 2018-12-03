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    Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча-2018»

    Сегодня, 3 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча-2018» от французского журнала France Football. Мероприятие начнется в 23:00 по московскому времени.

    По мнению специалистов, фаворит на награду – полузащитник «Реала» Лука Модрич. Ранее ФИФА признала хорвата футболистом года.

    «Золотой мяч» от France Football вручается с 1956 года. Лидеры по количеству наград – нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (у обоих – по пять побед).

    Источник: France Football

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    03.12.2018 12:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 декабря 2018, 14:27

      Из троих никто не заслужил... то что пенальти не забивал модрич должен получать? Мбаппе жопу рвал себе.... эт награду заслужено получил последний раз эт кака... я фанат барсы лутче правду чем так... месси максиму два раза и роналду мю так же... снейдер иньеста рибери и тд... они больше рвали себя... роналду сезоны были без трафей и финале месси роналду всегда

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > de bruyne 3 декабря 2018, 14:54

      согласен! достала эта парочка, "еврей да санитарочка"
      из за одних и тех же персонажей пропадает интерес и ажиотаж

      -1
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 3 декабря 2018, 13:42

      Вполне заслуженно. Не только нападающим, но и тем, кто создает обстановку для гола.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 декабря 2018, 13:29

      Может гегемония Месси и Роналду закончится сегодня

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 декабря 2018, 13:11

      Месси получал мяч Фифа несколько раз, а не франц футбол...

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > кузнецов артем 3 декабря 2018, 18:03

      Че к чему сказал, сам понял хоть?

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > кузнецов артем 3 декабря 2018, 18:06

      С 10 по 15 год были объединенные награды лучший игрок ФИФА и золотой мяч. Но золотой мяч года с 7-го вручался тем же людям, которые выиграли и награду футболист года ФИФА

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