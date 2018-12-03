Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча-2018»

Из троих никто не заслужил... то что пенальти не забивал модрич должен получать? Мбаппе жопу рвал себе.... эт награду заслужено получил последний раз эт кака... я фанат барсы лутче правду чем так... месси максиму два раза и роналду мю так же... снейдер иньеста рибери и тд... они больше рвали себя... роналду сезоны были без трафей и финале месси роналду всегда
Сегодня, 3 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча-2018» от французского журнала France Football. Мероприятие начнется в 23:00 по московскому времени.
По мнению специалистов, фаворит на награду – полузащитник «Реала» Лука Модрич. Ранее ФИФА признала хорвата футболистом года.
«Золотой мяч» от France Football вручается с 1956 года. Лидеры по количеству наград – нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (у обоих – по пять побед).