Карпин: «Игры в мороз надо переносить на весну. Для этого мы перешли на систему «осень-весна»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч в Самаре с «Крыльями Советов», который пройдет в мороз на открытом стадионе.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Ростов» состоится в субботу, 8 декабря, в 12:30 по московскому времени.

– Впереди игра в Самаре. Если там будет минус 15, то вы попросите отменить матч?

– Все такие игры надо переносить на весну. Для этого мы перешли на систему «осень-весна». При холоде никому неудобно – я про футболистов и болельщиков.

– «Ростов» примет участие в турнире, который пройдет в Катаре. Зачем клубу это нужно?

– Он нам нужен для подготовки ко второй части сезона. Хочется играть с сильными соперниками на сборах, это помогает в дальнейшем. «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» можно назвать такими клубами. Уверен, решение принято правильное.

Про зиму в русском футболе у нас есть целый подкаст. Ищем виноватых в скандале с матчем Енисей-Ахмат. Объяснили, как российскому футболу бороться с холодами. Рассказали, за какими командами следить в зимнем перерыве. Даже про фигурное катание поговорили:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.