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    • Карпин: «Игры в мороз надо переносить на весну. Для этого мы перешли на систему «осень-весна»

    Карпин: «Игры в мороз надо переносить на весну. Для этого мы перешли на систему «осень-весна»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч в Самаре с «Крыльями Советов», который пройдет в мороз на открытом стадионе.

    Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Ростов» состоится в субботу, 8 декабря, в 12:30 по московскому времени.

    – Впереди игра в Самаре. Если там будет минус 15, то вы попросите отменить матч?

    – Все такие игры надо переносить на весну. Для этого мы перешли на систему «осень-весна». При холоде никому неудобно – я про футболистов и болельщиков.

    – «Ростов» примет участие в турнире, который пройдет в Катаре. Зачем клубу это нужно?

    – Он нам нужен для подготовки ко второй части сезона. Хочется играть с сильными соперниками на сборах, это помогает в дальнейшем. «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» можно назвать такими клубами. Уверен, решение принято правильное.

    Про зиму в русском футболе у нас есть целый подкаст. Ищем виноватых в скандале с матчем Енисей-Ахмат. Объяснили, как российскому футболу бороться с холодами. Рассказали, за какими командами следить в зимнем перерыве. Даже про фигурное катание поговорили:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Ростов»

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    03.12.2018 11:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +292

      логист 3 декабря 2018, 16:15

      многие думают что если вернуть систему весна-осень то в ноябре и в декабре играть станет теплее ))))

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      Рейтинг: +482

      Vratarь > логист 3 декабря 2018, 20:01

      Нет, многие знают и помнят, что сезон заканчивается в последних числах ноября (30е, допустим), и последние два тура никогда не проводят в северных городах (в наше время: Краснодар, Ростов, Махачкала, Грозный, 4е Москвы, Тула, да Петербург - итого: 10 полей. Короче, есть из чего выбрать). И при том это последний тур, а предпоследний числа 20го ноября - вот тебе и "весна-осень", на заметку. А все зубодробильные матчи проходили наперекор такому, годами выработанному, ходу вещей.

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      Рейтинг: +292

      логист > Vratarь 3 декабря 2018, 20:15

      28.11.2010 амкар-цска последний тур снега было по колено холодно игра была унылом говном так и закончилось 0-0 и переносить такие матчи нельзя играли все в одно время и в чем разница

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      Рейтинг: +482

      Vratarь > логист 3 декабря 2018, 20:39

      Пермь!!! Там играли до середины ноября при разумном руководстве

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      Рейтинг: +292

      логист > Vratarь 3 декабря 2018, 20:43

      28 это уже середина ноября

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      Рейтинг: +482

      Vratarь > логист 3 декабря 2018, 20:49

      Ааааа, что ж это! Я ж говорю, что когда раньше было разумное руководство, никому в голову не приходило ставить матчи в Перми позже середины ноября. А в 10м году уже наступила эра маразма, когда нас стали готовить к тому, что Россия - южная страна

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      Рейтинг: +292

      логист > Vratarь 3 декабря 2018, 20:57

      а по другому и не составить график дать играть амкару три последних игры на выезде так они против будут и это их право всю жизнь играли в снег и в мороз и только последние лет пять ныть стали

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      Рейтинг: +482

      Vratarь > логист 3 декабря 2018, 21:15

      Все клубы ноют, что их обижают - это нормально, это политика; но разумный руководитель всегда ведёт футбольное стадо не смотря на это, руководствуясь приоритетом. Только приоритет бывает естественный и натянутый. Есть руководители прорабы, а есть маркетологи; это десятилетие у нас вторые.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 16:03

      Всё можно решить и продумать в составлении футбольного календаря, если бы в РФС и РПЛ не работали митрофанушки. Начать сезон можно на две недели раньше, а если как обычно, то в осенней части проводить 15 туров, а не 17-18. Игры в холодное время проводить на полях команд южного региона и на резервных, как и в Питере под крышей. Не должны быть игры в декабре в Красноярске, Оренбурге, Екатеринбурге.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 15:30

      Сколько об этом говорят а воз и ныне там. У нас как всегда морозы начались неожиданно.

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 3 декабря 2018, 14:20

      есть нейтральные стадионы, резервные поля, официально прописанные в регламент РПЛ. Можно, например, в Сочи сыграть.... или перенос....

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 3 декабря 2018, 13:32

      По прогнозу гисметео 8 декабря в Самаре в 12 часов будет температура минус семь градусов. Футболу быть - скажут функционеры от футбола, составившие такой календарь и такой регламент. А то, что в прошлом году уже были отморожения ног у игроков, может уже и в нынешнем, никого не волнует.

      1
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      Рейтинг: +25055

      bset 3 декабря 2018, 12:31

      Ну вот. Сейчас взял и заткнул всех сторонников системы "весна-осень". Щас бы в комментах написали, мол, в декабре плохо играть. Хотя и раньше в декабре играли. Только раньше должны были доиграть чемпионат при любой погоде. А тут есть еще полгода, на которые спокойно можно перенести все матчи.

      4
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      Рейтинг: +1423

      Parham > bset 3 декабря 2018, 12:40

      ++++++

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 декабря 2018, 12:18

      И на лето.

      1
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