Ребров – о травме головы: «Часть работы»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал свою травму, полученную во вчерашнем столичном дерби с «Локомотивом».

«Часть работы», – написал Ребров в своем инстаграме.

Футболист получил травму на 79-й минуте матча, пропустив гол от Джефферсона Фарфана. Игроки столкнулись в голевом моменте. Врачи долго оказывали помощь голкиперу, после чего Ребров вернулся на поле с перебинтованной головой. Позже ему наложили восемь швов на разбитую голову.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.