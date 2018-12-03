Ребров – о травме головы: «Часть работы»

Артем, кстати - повод подумать о карьере.... вот хрен их знает, но - кирпичи об голову. Задатки есть... Стабильная зарплата, любовь и уважение общества - вместо всего, на что ты неизбежно нарвешься, выйдя ещё несколько раз защищать ворота Спартака. Кипер-то ты никакой... хоть вид на фотке и лихой.
Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал свою травму, полученную во вчерашнем столичном дерби с «Локомотивом».
«Часть работы», – написал Ребров в своем инстаграме.
Футболист получил травму на 79-й минуте матча, пропустив гол от Джефферсона Фарфана. Игроки столкнулись в голевом моменте. Врачи долго оказывали помощь голкиперу, после чего Ребров вернулся на поле с перебинтованной головой. Позже ему наложили восемь швов на разбитую голову.
Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.