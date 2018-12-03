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    Ребров – о травме головы: «Часть работы»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал свою травму, полученную во вчерашнем столичном дерби с «Локомотивом».

    «Часть работы», – написал Ребров в своем инстаграме.

    Футболист получил травму на 79-й минуте матча, пропустив гол от Джефферсона Фарфана. Игроки столкнулись в голевом моменте. Врачи долго оказывали помощь голкиперу, после чего Ребров вернулся на поле с перебинтованной головой. Позже ему наложили восемь швов на разбитую голову.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    03.12.2018 11:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 17:12

      Артем, кстати - повод подумать о карьере.... вот хрен их знает, но - кирпичи об голову. Задатки есть... Стабильная зарплата, любовь и уважение общества - вместо всего, на что ты неизбежно нарвешься, выйдя ещё несколько раз защищать ворота Спартака. Кипер-то ты никакой... хоть вид на фотке и лихой.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 15:23

      Концовка матча для Спартака была бы намного проще ,если бы не этот нелепый гол. Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 3 декабря 2018, 14:57

      Окунулся в работу с головой...

      0
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 3 декабря 2018, 12:28

      Хотелось бы, чтоб к Вильярреалу Селихов готов был в раму встать, в противном случае шансов у Спартака не будет. Ребров как те болельщики, любит выбегать...

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 12:27

      Хоть и дыра изрядная, но мужик, не откажешь!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 11:50

      Когда видишь фрезеровщика без пальцев, он говорит правду - не туда засунул пальцы.
      То же самое и с Артёмом - полез, куда не должен был. Спартак получил гол, а ты травму.
      Кто у нас с вратарями работает? Неужели не объясняют, как играть в таких ситуациях?

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Владислав Vlad 3 декабря 2018, 12:27

      Ну опоздал немного, бывает, зато не испугался!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > prezent2017 3 декабря 2018, 17:50

      Есть вратарское правило - если с нападающим борется защитник, то лезть туда не надо. А в данном случае вообще были двое - Комбарик и Джикикя. Тем более, что мяч попал в колено, а опусти его ниже - там уже Комбарик доставал.
      Он не то, что опоздал, он привёз этот гол.

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