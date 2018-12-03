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    • Глушаков лайкнул песню Назарова о победе «Спартака» над «Локомотивом»

    Глушаков лайкнул песню Назарова о победе «Спартака» над «Локомотивом»

    Болельщик «Спартака» российский актер Дмитрий Назаров исполнил песню, посвященную победе красно-белых над «Локомотивом». Эту запись оценил полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

    Ранее из-за лайка записи в инстаграме Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста Массимо Карреры футболиста отстранили от занятий с основным составом и отправили в дубль.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Назарова

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    03.12.2018 10:32
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 декабря 2018, 18:39

      Если процитировать известный мультик "Кеша, ты опять?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 15:09

      Как же не лайкнуть. Теперь можно, Карреры нет. Еще лучше будет создать дуэт Назаров-Глушаков ,если нечем больше заняться.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 декабря 2018, 15:04

      Достали уже эти два дятла. Из одного жирного прут потоками фекалии только дай повод, другой дебил радостно и тупо визжит в восторге от этих зловоний, лайкает, хотя все эти клики идут только против него. Эх, так ничего и не понял, дурень интернетовский.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 14:45

      "...Кончай гражданскую войну, и будем вместе я и ты..."
      Скажу я истину одну, ты за собою сжег мосты.
      С тобой не быть уж нам вдвоем,
      Мы песни разные поем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 3 декабря 2018, 14:14

      Такими темпами Назаров скоро выпустит диск - "Спартак, от победы до победы!". А клуб выступит в роли продюсера.))

      Его творчество вызвало у некоторых болельщиков желание окунуться в поэзию(с просторов инета):
      Зря ты не помнишь про Рапид
      И про провальный матч с Уфой
      Но всем давно понятно, Дим
      Что ты не фан, а тролль простой.

      К Назарову такое предложение -
      Писать стихи при поражении.
      А вдруг вничью сыграют наши?
      Тогда пускай "Семь сорок" спляшет...

      Тут главное, чтоб в меру или в край,
      И осторожно темы скетчей подбирай.
      Не пой сейчас в защиту Глушака,
      Ведь Фратрия сожрет тебя наверняка.

      В обойме его мозга множество патронов.
      А спой-ка, Дима, нам про Лигу Чемпионов!
      Увы, со всех вокзалов Лиг, такая вот беда,
      Спартак уходит просто в никуда…

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 3 декабря 2018, 14:13

      Чем старее, тем дурнее. А концовка про "бросай гражданскую войну и будем вместе - я и ты" - это просто апофеоз от шеф - повара, который с таким усердием подливал "масло в огонь" на Спартаковской кухне. Вообщем нашли друг друга, два сапога - пара.

      5
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 3 декабря 2018, 14:09

      А без бумажки слабо?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      dema 777 3 декабря 2018, 14:02

      Финиш,этому клоуну за 60 а он все на мечах сражается да из рогатки стреляет!!!!!

      2
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 3 декабря 2018, 12:40

      Назаров-молодчина!С юмором мужик!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 3 декабря 2018, 12:21

      А че Назаров то после Рапида и фееричной игры Глушакова и ко. то не спел ???

      6
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