Глушаков лайкнул песню Назарова о победе «Спартака» над «Локомотивом»

Болельщик «Спартака» российский актер Дмитрий Назаров исполнил песню, посвященную победе красно-белых над «Локомотивом». Эту запись оценил полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Ранее из-за лайка записи в инстаграме Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста Массимо Карреры футболиста отстранили от занятий с основным составом и отправили в дубль.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

text text text 2 Дек 2018 в 2:32 PST

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.