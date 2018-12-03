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    • Ловчев: «Забеги фанатов на поле работают против «Спартака», они тут же получили гол»

    Ловчев: «Забеги фанатов на поле работают против «Спартака», они тут же получили гол»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче 16-го тура РПЛ над «Локомотивом».

    «Спартак» очень хотел выиграть. А как отдавался игре Луис Адриано, да и другие, – показатель, как команда хотела победить. «Спартак» прекрасно начал, и пока есть силы, при таком хорошем нападении команда выглядит очень прилично. В первом тайме «Спартак» владел инициативой, но затем силы закончились. Во втором тайме команда стала играть от обороны, «Локо» полностью перехватил инициативу. И можно сказать, что «Локомотиву» не повезло, учитывая не забитый Смоловым пенальти.

    Пару слов про Смолова. После того, как он перешел в «Локо», Федор в чем-то потерял. В том числе и в уверенности. Видно, что тренер им недоволен, и он сам собой не доволен. А Смолов такой игрок, когда он уверен в своих силах, тогда показывает свой максимум.

    Глушаков забил, что очень важно. Команда его поддерживает, а Денис на весь негатив части болельщиков ответил голом. Так и надо на всю эту грязь отвечать. Как его поздравляли все ребята. Но опять выскочил на поле очередной идиот, побежал к Денису. В матче с «Рапидом» такое выбегание фаната на поле сыграло против команды. Игроки понимают, что у них нет поддержки части болельщиков. Такие забеги работают против «Спартака», они тут же получили гол.

    И если резюмировать итог всего матча, то красно-белые победу вымучили», – сказал Ловчев.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2018 10:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 14:41

      Гол получили в результате несогласованных действий двух защитников и вратаря. Не там Ловчев ищет причину пропущенного мяча.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 декабря 2018, 11:51

      Ну конечно,из-за болельщиков пропускают,иных причин нет

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 11:45

      Видимо Ловчев, когда давал интервью, ещё не знал, что болельщик выбежал пожать Глушаку руку и Глушак на стороне этого болелы. А то сейчас бы другие песни пел.

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 3 декабря 2018, 11:31

      Одни дебилы выбегают на поле, другие стишки пишут, третьи лайкают. Каждый подрывает игру команды как может.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 10:56

      На к-б позор уже даже желтые газетенки внимание перестали обращать.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 10:49

      Если, по Ловчеву, на негатив надо отвечать голом, то окунув всех в негатив, мы увидим град голов. Надо быть нормальным человеком в жизни, профессиональным игроком на футбольном поле, чтобы не было негатива. Тогда не придется вылезать вон из кожи, чтобы забить гол, которым попытаться замазать глаза болельщикам и надеяться на то, что отношение к нему поменяется.

      3
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