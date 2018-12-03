Ловчев: «Забеги фанатов на поле работают против «Спартака», они тут же получили гол»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче 16-го тура РПЛ над «Локомотивом».

«Спартак» очень хотел выиграть. А как отдавался игре Луис Адриано, да и другие, – показатель, как команда хотела победить. «Спартак» прекрасно начал, и пока есть силы, при таком хорошем нападении команда выглядит очень прилично. В первом тайме «Спартак» владел инициативой, но затем силы закончились. Во втором тайме команда стала играть от обороны, «Локо» полностью перехватил инициативу. И можно сказать, что «Локомотиву» не повезло, учитывая не забитый Смоловым пенальти.

Пару слов про Смолова. После того, как он перешел в «Локо», Федор в чем-то потерял. В том числе и в уверенности. Видно, что тренер им недоволен, и он сам собой не доволен. А Смолов такой игрок, когда он уверен в своих силах, тогда показывает свой максимум.

Глушаков забил, что очень важно. Команда его поддерживает, а Денис на весь негатив части болельщиков ответил голом. Так и надо на всю эту грязь отвечать. Как его поздравляли все ребята. Но опять выскочил на поле очередной идиот, побежал к Денису. В матче с «Рапидом» такое выбегание фаната на поле сыграло против команды. Игроки понимают, что у них нет поддержки части болельщиков. Такие забеги работают против «Спартака», они тут же получили гол.

И если резюмировать итог всего матча, то красно-белые победу вымучили», – сказал Ловчев.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.