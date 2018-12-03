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    Дайер едва не спровоцировал драку в матче с «Арсеналом»

    Накануне состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игра завершилась со счетом 4:2.

    На 30-й минуте полузащитник гостей Эрик Дайер сравнял счет (1:1). Во время празднования забитого гола он подбежал к трибуне хозяев и приставил указательный палец ко рту, что вызвало недовольство у запасных «Арсенала».

    Празднование едва не переросло в потасовку. Игроков разнимали стюарды и главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Sky Sports

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    03.12.2018 09:29
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