Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Супруга Реброва показала фото травмированного мужа

    Екатерина Реброва, супруга вратаря «Спартака» Артема Реброва, разместила фотографию мужа после матча с «Локомотивом», который прошел в рамках 16-го тура чемпионата России.

    Футболист получил травму на 79-й минуте матча, пропустив гол от Джефферсона Фарфана. Игроки столкнулись в голевом моменте. Врачи долго оказывали помощь голкиперу, после чего Ребров вернулся на поле с перебинтованной головой. Позже ему наложили восемь швов на разбитую голову.

    Источник: Инстаграм Екатерины Ребровой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2018 08:08
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 15:54

      Вот так - никогда не знаешь... Может и хорошо, что его Кононов выпустил. Селихов бы попал так - могло бы и сотрясение быть. А Теме - хоть бы что. Хорошо. что ничего важного не задели, здоровья!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > momwig_ 3 декабря 2018, 17:12

      Селихов так тупо на выходах не играет. Артем вечно не понимает когда нужно играть, когда нет. В полупозици оказывается.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ > Symbol 3 декабря 2018, 17:21

      Так-то - да. Я это на случай - а вдруг "звезды сошлись", ну или как в "Пункте назначения" - типа киперу Спартака в этот вечер целым не быть. Хотя если бы как в "Пункте назначения" - лучше бы Ребров на скамейке оставался - Селихову бы ничего, а ему бы на лавку бутса в лобешник прилетела, вот бы поржали...

      Ну а если серьезно - я стараюсь примирить себя с Ребровым в воротах, Ромашкой в полном (по объективной возможности) составе - на поле и кто знает каких ещё выкрутасах Кононова в дальнейшем. Я-то уже понимаю, что происходит: он таким образом пытается использовать Ромашку для установления авторитета в коллективе... он им, они за него, молодежь за ними, легам в лучшем случае - поХ. Но ведь сам-то он у них на поводке и... в общем, ни к чему хорошему это не приведет, и не таких пережевывали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 3 декабря 2018, 13:48

      3 выхода из ворот, 3 100℅ момента, 1 удаление, 1 гол - ******* вратарь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 11:39

      Повезло ему, что Федя в ворота не попал, а то бы материли всей Фраторией.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 3 декабря 2018, 11:05

      Хорошо, что не по яйцам ему попали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 10:23

      Срочно к Ринату Дасаеву. Ринат Файзрахманович объяснит, что когда играют два защитника по нападающему, лезть туда не надо.
      Закон футбола - чем старше становишься, тем медленнее бегаешь.
      А наши всё харахорятся. Вот и не могут догнать мяч, когда им пас на ход дают. И выйти из ворот не успевают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 3 декабря 2018, 10:09

      Опоздал с выходом в итоге минус череп и гол. Здоровья!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > mirspirs 3 декабря 2018, 10:25

      Ему вообще выходить не надо было. Там два защитника играли по нападающему, зачем побежал им мешать. В итоге Комбарик зацепил его ногой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 декабря 2018, 10:07

      Чисто везёт уже 2 ой матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 декабря 2018, 09:32

      Здоровья!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 3 декабря 2018, 09:21

      Ужасное столкновения. Но он молодец.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 3 декабря 2018, 08:48

      Он штангу теперь екатериной зовет? Походу сотрясение.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 