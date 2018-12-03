Супруга Реброва показала фото травмированного мужа

Екатерина Реброва, супруга вратаря «Спартака» Артема Реброва, разместила фотографию мужа после матча с «Локомотивом», который прошел в рамках 16-го тура чемпионата России.

Футболист получил травму на 79-й минуте матча, пропустив гол от Джефферсона Фарфана. Игроки столкнулись в голевом моменте. Врачи долго оказывали помощь голкиперу, после чего Ребров вернулся на поле с перебинтованной головой. Позже ему наложили восемь швов на разбитую голову.