Кутепов: «Перелистнули страницу с Каррерой и вошли в новую, скажем так, спартаковскую»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отказался сравнивать прошлого и нынешнего тренеров команды.

– Можете ли сравнить работу и провести параллели между Каррерой и Кононовым?

– Если позволите, я не буду проводить параллели и сравнивать. То, что было с Каррерой – это уже пройденный этап, мы перелистнули эту страницу и вошли в новую, скажем так, спартаковскую.