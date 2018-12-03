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    • Кутепов: «Перелистнули страницу с Каррерой и вошли в новую, скажем так, спартаковскую»

    Кутепов: «Перелистнули страницу с Каррерой и вошли в новую, скажем так, спартаковскую»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов отказался сравнивать прошлого и нынешнего тренеров команды.

    – Можете ли сравнить работу и провести параллели между Каррерой и Кононовым?

    – Если позволите, я не буду проводить параллели и сравнивать. То, что было с Каррерой – это уже пройденный этап, мы перелистнули эту страницу и вошли в новую, скажем так, спартаковскую.

    Источник: Телеканал «Матч ТВ»

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    03.12.2018 06:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 15:57

      Скажем так - спартаковскую... Ну да, Кононов - он ведь плоть от плоти, у него и родинка ромбиком... не важно где.

      Мистер "привоз" заговорил. И стало понятно, почему он "привозит"

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 3 декабря 2018, 13:59

      Хотелось как лучше, получилось как всегда (В. Черномырдин. Избранное). Не хотел сравнивать, но ляпнул, так ляпнул!

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 13:21

      Ладно хоть выбивать мяч от ворот научился.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 11:01

      Листать страницы и закрывать книги не читая вы научились. Осталось научиться играть в футбол, хотя бы с первой страницы...

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 10:39

      мы перелистнули эту страницу и вошли в новую, скажем так, спартаковскую
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Вошли в новую страницу??? Ми есть плёхо понимать по рюски?
      Спартаковская страница - это которая? Та, где 16 лет не было чемпионства???

      2
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 3 декабря 2018, 09:25

      Ну, я думаю, что не хотел он конечно глупость сморозить, а вышло как обычно... Надо книжки читать больше, а не страницы перелистывать.

      0
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 3 декабря 2018, 09:08

      Я ослеп или он намекает что страница с Каррерой была не спартаковская?

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 3 декабря 2018, 08:46

      Когда "Спартак" уже вырвет страницу с Кутеповым из своей книги?

      2
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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 3 декабря 2018, 08:39

      Да разве сердцем позабудет
      Того, кто хочет нам добра,
      Того, кто нас выводит в люди,
      Кто нас выводит в мастера (ЗМС)

      2
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 3 декабря 2018, 08:36

      Эх ты книжечник. А кто тебя в основу ввел? Лючше бы молчал

      3
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