Кутепов: «Перелистнули страницу с Каррерой и вошли в новую, скажем так, спартаковскую»

Скажем так - спартаковскую... Ну да, Кононов - он ведь плоть от плоти, у него и родинка ромбиком... не важно где.
Мистер "привоз" заговорил. И стало понятно, почему он "привозит"
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отказался сравнивать прошлого и нынешнего тренеров команды.
– Можете ли сравнить работу и провести параллели между Каррерой и Кононовым?
– Если позволите, я не буду проводить параллели и сравнивать. То, что было с Каррерой – это уже пройденный этап, мы перелистнули эту страницу и вошли в новую, скажем так, спартаковскую.