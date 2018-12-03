Кононов: «Пока что мы показываем 20 процентов от того, что мне бы хотелось видеть»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

– Что вы сделали с Ханни?

– Ничего – он сам все делает на поле. Уже говорил, что требования ему подходят. Он так уже играл до «Спартака», поэтому чувствует себя комфортно. Кроме того, он понимал, что неудачно сыграл с «Рапидом», поэтому готовился к дерби очень ответственно. Мне хотелось бы, чтобы спокойнее реагировали на его результативность. Важна стабильность.

– Пропущенные мячи с «Рапидом» и «Локо» очень похожи. Видите здесь симптоматичность?

– У нас очень мало времени на отработку таких моментов и исправление ошибок. Недостаточно просто говорить игрокам, что надо делать, – необходимо отшлифовывать это на тренировках. А мы проводим много матчей и, по сути, не имеем тренировочного процесса. В таком случае сложно донести до игроков правильные мысли.

Не слишком ли высоко играет линия обороны? Мне хотелось бы, что бы она играла еще выше и с большей эффективностью. Пока что мы демонстрируем процентов 20 от того, что мне хотелось бы видеть.

Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере