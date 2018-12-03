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    • Кононов: «Пока что мы показываем 20 процентов от того, что мне бы хотелось видеть»

    Кононов: «Пока что мы показываем 20 процентов от того, что мне бы хотелось видеть»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    – Что вы сделали с Ханни?

    – Ничего – он сам все делает на поле. Уже говорил, что требования ему подходят. Он так уже играл до «Спартака», поэтому чувствует себя комфортно. Кроме того, он понимал, что неудачно сыграл с «Рапидом», поэтому готовился к дерби очень ответственно. Мне хотелось бы, чтобы спокойнее реагировали на его результативность. Важна стабильность.

    – Пропущенные мячи с «Рапидом» и «Локо» очень похожи. Видите здесь симптоматичность?

    – У нас очень мало времени на отработку таких моментов и исправление ошибок. Недостаточно просто говорить игрокам, что надо делать, – необходимо отшлифовывать это на тренировках. А мы проводим много матчей и, по сути, не имеем тренировочного процесса. В таком случае сложно донести до игроков правильные мысли.

    Не слишком ли высоко играет линия обороны? Мне хотелось бы, что бы она играла еще выше и с большей эффективностью. Пока что мы демонстрируем процентов 20 от того, что мне хотелось бы видеть.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2018 01:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +307

      shpilman 3 декабря 2018, 21:20

      20% это Максименко или Селихов, еще 20% это Мельга вместо Комбарова, 2 пункта подсказал)

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 13:07

      Здесь Кононов не совсем прав. У Спартака нет скоростных защитников и играть высоко, рискованно. Что и показал матч с Локомотивом.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 11:08

      Ну, если обыграли Локо с двадцмтью процентами, то со ста процентами будем Реал с Барселоной громить, штук по десять им забивать.))))
      Олег Георгиевич, что бы Спартак стал играть на 100%, как вы бы хотели видеть, то нужно практически полностью поменять состав. А с этими пенсионерами - максимум 25-30%% будет. А может и того не будет. По-ходу - 20% - это их предел.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 10:19

      Проценты Федун любит...

      2
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 3 декабря 2018, 09:34

      Старались на поле-это да,но насчет "показывали"-как все было,так все и осталось и вчерашняя победа-это 'заслуга' их соперников,сыгравшим ниже своего уровня!

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > nemolod 3 декабря 2018, 10:24

      "вчерашняя победа-это 'заслуга' их соперников,сыгравшим ниже своего уровня!"

      Я бы сказал несколько по-другому.

      Промежуточная победа, т. е. победа в 1-м тайме - заслуга игроков Спартака, а победа во 2-м тайме и, как следствие, общая победа в матче - "заслуга" игроков, точнее, ОДНОГО игрока Локомотива. )

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      Рейтинг: +3311

      Опорник84 3 декабря 2018, 07:03

      Великие тренеры СССР Лобановский и Бесков, говорили, что-бы сделать команду нужно не менее трех лет! Думаю адекватные болельщики и специалисты не будут требовать результата после трех или четырех матчей! Ставь игру, верни нам Спартаковски футбол времен Бескова и Романцева!

      2
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Опорник84 3 декабря 2018, 08:30

      А ничего, что Спартак под руководством Бескова уже со 2-й половины сезона 1978 года стал постоянно показывать именно ТУ ИГРУ, с которой он в 1979 году стал чемпионом СССР?
      Да и не говорил К. И. Бесков ТАК.
      Все команды, которых он тренировал, за короткий, очень короткий срок уже имели поставленную игру.

      5
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > derrik2000 3 декабря 2018, 09:52

      Спасибо за исторические факты. Не знал честно

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > Алеха32 3 декабря 2018, 10:18

      Пожалуйста. Всегда рад сообщить, что знаю сам. )

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Опорник84 3 декабря 2018, 11:04

      Ну, и сколько тренеров в Спартаке за последние 17 лет тренировали больше двух лет подряд?
      И этого уволят. Не этой весной - так следующей.
      Как всегда - выход на новый уровень, а усилений - ноль.

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      Рейтинг: +5280

      Каратель 3 декабря 2018, 06:56

      Много матчей? Это сколько?-2 в неделю и нет времени тренироваться? Что за куйня,вы остальные дни бухаете что ли? За деньги что получают некоторые игроки они должны жить на стадионе

      5
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 3 декабря 2018, 06:09

      Посмотрим, получится ли довести до 100% или же уволят при 50

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 декабря 2018, 04:09

      Хотелось бы знать, а когда будет 100%.

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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 3 декабря 2018, 02:52

      Всё, возросла любовь до неба, теперь беды не чужды, а в итоге: Ханни как играл по настрою, так и продолжит. При Коррере то хорошо сыграет, то хреново. Если бы Смолов забил свои два мяча, то все бы по другому говорили... Итог таков: Такая херня будет пока не наступит перерыв и команды отправятся на сборы, где начнется настоящая тренерская работа + еще может кого-то закупить, а пока смотрим и пьем корвалол.

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