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    • Глушаков: «Все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак»

    Глушаков: «Все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков написал пост в своем инстаграме после матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    «Это не самый простой период в моей жизни, все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак». Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких-либо персонах.

    Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его и верить, что у нас все еще есть шансы чего-то добиться в этом сезоне!

    Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мене, мне бы этого не хотелось.

    Всех без исключения болельщиков с победой!» – написал Глушаков.

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Источник: Официальный инстаграм Дениса Глушакова

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    03.12.2018 01:32
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 декабря 2018, 16:01

      С болельщиком - не волнуйся, Дэн. Который в морду прибегал плюнуть - в карцер, который руку пожать - в вип ложу. Измайлов уже распорядился.

      0
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 3 декабря 2018, 15:38

      А как же одинаковое наказание, за одинаковые поступки???
      Вот Мамаев и Кокорин не понимают, за что в изоляторе сидят.
      Похоже для футболистов надо вводить уроки права.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 13:02

      Зачем такие высокие слова. Докажи это в каждой игре а не от случая к случаю.

      3
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 3 декабря 2018, 12:21

      люблю Спартак, но странною любовью: вот с Локо - есть любовь, а с Тосно - нет любви...

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 декабря 2018, 10:17

      Глушак что за бред ты несёт.вспомни свои слова в передаче удар головой

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 10:17

      Я люблю "Спартак" до слёз, без ума люблю...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 3 декабря 2018, 08:44

      Циничное существо.

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 декабря 2018, 07:38

      Ох уж это удивительное лицемерие. Выбежал болельщик, чья точка зрения совпадает с твоей — молодец, надеюсь, не накажут. Выбежал болельщик с противоположным мнением — тварь, мразь, из-за тебя проиграли.

      Так не бывает: вы либо всем разрешайте выбегать, чтобы высказать свое мнение, либо всех осуждайте. Но с учетом того, какую кампанию в защиту Глушакова развернули в менеджменте «Спартака», сейчас все поступки будут делить на истинно черные и истинно белые.

      4
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 3 декабря 2018, 07:17

      Денис любит деньги Спартака!

      3
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      Рейтинг: +668

      vlad1969 3 декабря 2018, 06:56

      Особенно в кубковой игре с ТОСНО!! Любовь...........

      3
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