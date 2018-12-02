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    • Кононов: «Опыт Реброва важен в столь непростой для команды период»

    Кононов: «Опыт Реброва важен в столь непростой для команды период»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал выбор голкипера на матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    – Почему, кстати, сделали ставку именно на Реброва?

    – Решил выбрать опыт – именно он важен в столь непростой для команды период. Селихов пока не готов до конца, да и нужно быть осторожными после такой сложной травмы и столь длительной паузы. Что касается Максименко, то он оставляет хорошее впечатление работой на тренировках, а порой и вовсе приводит меня в восторг. Но и оба других вратаря от него не отстают, поэтому решил положиться на опыт Реброва.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2018 23:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 3 декабря 2018, 13:45

      Опыт Реброва не мешает ему косячить. Мандраж в его игре заметен не вооружённым глазом, что и отразилось в эпизоде с пропущенным мячом. Артёму скорейшего выздоровления, всё таки сыграл он мужественно и получил прилично.

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 12:24

      У Реброва конечно богатый опыт. Но его недостатками являются его неумение организовать быстрые контратаки. А если этого нет ,выбивать мяч в переднюю линию атаки. Что говорить если он вводит мяч не добивая его до середины поля. Очень растерянным он бывает и при перпасовках со своими защитниками , при этом все болельщики испытываю настоящий ужас.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 10:03

      Всё таки в команде есть и тренеры по работе с вратарями. Неужели не видят где Ребров и где Максименко, как по игре так и перспективе. Давать играть тем кто сидел при Каррере, таким образом налаживая микроклимат в команде может и есть резон, но это не спортивный принцип выбора игроков на матч. Эти игроки сплавят любого тренера при малейшем конфликте и раздрае, они уже в этом сплотились и поднаторели. И в спину всегда, если не выстрелят, то плюнут...

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 декабря 2018, 08:06

      Как раз к Максименко меньше всего было вопросов при любом состоянии в команде

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      Рейтинг: +5280

      Каратель 3 декабря 2018, 06:43

      Ребров хороший вратарь...для Амкара или Анжи

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 декабря 2018, 00:14

      Опыт? Опыт косячить что ли? Вот куда он побежал когда гол забили???А так он и не выручал

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      Рейтинг: +1186

      ВасяК > ufos73 3 декабря 2018, 01:01

      Пускай уж молодёжь опыта набирается,а Тёма иди на пенсию!!!Надоел уже всех нервировать своей игрой!!!

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > ufos73 3 декабря 2018, 09:17

      Согласен. Там защитник еще был а он как всегда побежал туда не знаю куда.

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