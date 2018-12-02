Кононов: «Опыт Реброва важен в столь непростой для команды период»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал выбор голкипера на матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

– Почему, кстати, сделали ставку именно на Реброва?

– Решил выбрать опыт – именно он важен в столь непростой для команды период. Селихов пока не готов до конца, да и нужно быть осторожными после такой сложной травмы и столь длительной паузы. Что касается Максименко, то он оставляет хорошее впечатление работой на тренировках, а порой и вовсе приводит меня в восторг. Но и оба других вратаря от него не отстают, поэтому решил положиться на опыт Реброва.

Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере