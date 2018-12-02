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    • Кононов – после матча с «Локомотивом»: «Качество нашей игры оставляло желать лучшего»

    Кононов – после матча с «Локомотивом»: «Качество нашей игры оставляло желать лучшего»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    – Получилось настоящее дерби, в котором никто не хотел уступать. Другое дело, что качество нашей игры оставляло желать лучшего. Это всего лишь третий мой матч во главе «Спартаке», и как бы это сказать… Это была тяжелая победа, где нужно было терпеть, отдавая все силы и верить в себя. Такой успех для меня значит гораздо больше, чем если бы мы владели территориальным и игровым преимуществом.

    — Вы не стали укреплять среднюю линию, хотя у «Локомотива» она считается самой мощной.

    — Я всегда рассчитываю на свою команду. Подстраиваться под соперника не в моих правилах. Хочу переигрывать соперника, действуя с мячом, а не без него. Мне нравится побеждать в подобном стиле, даже если на противоположной половине поля футболисты выше классом или же мощные атакующие действия.

    Кононов уже изменил «Спартак». Там феерит игрок, который не нравился Каррере

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2018 22:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 11:21

      Особенно когда игроки делают не точные передачи вблизи своей штрафной. Зачам испытывать терпение болельщиков - выбей мяч как можно дальше.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 23:43

      По качеству игры у тренеров будут претензии к игрокам на разборе матча. Какие там у них схемы расстановки и тактические построения нам по большому счёту всё равно. Мы видим как кто играет на поле, кто косячит, а кто выкладывается, отдаваясь полностью игре. Без ошибок в командных играх не обходится, но над ними надо работать и минимизировать в последующих встречах.

      1
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 2 декабря 2018, 22:53

      Все это уже слышали.
      Зачем повторять одно и то же. Сегодня подфартило.
      Лучше без лишней болтовни готовьтесь к кубку и к оставшимся играм.

      2
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 2 декабря 2018, 22:44

      Спартак с победой!

      5
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 2 декабря 2018, 22:39

      Думаю, сам знает, что в зимнюю паузу просто необходимо подтянуть физические кондиции игроков и упорно наигрывать атакующий "спартаковский" футбол.
      Всё ЭТО - выполнимо.

      5
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 2 декабря 2018, 22:37

      и при этом постоянно спрашивает игроков проводить замену или нет! ахаха ! да разве это тренер?

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > xrrrx 2 декабря 2018, 22:40

      Он о физическом состоянии игроков спрашивает: могут или не могут продолжить матч.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 2 декабря 2018, 22:46

      С икса ли? Он спрашивал Реброва - когда вместо Ханни выпускать Петковича, после того, как удалили Рассказова. Ребров ответил, что Глушак занял позицию ПЗ, поэтому пока не надо.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > gol_kak_sokol 2 декабря 2018, 23:48

      Ну, вообще-то второй комментатор был как раз рядом с Кононовым. Смысл ему пи..деть? Щас всё на Спартаке закручено у журналюг, поэтому и подслушивают и подглядывают.

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