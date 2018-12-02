Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

– Получилось настоящее дерби, в котором никто не хотел уступать. Другое дело, что качество нашей игры оставляло желать лучшего. Это всего лишь третий мой матч во главе «Спартаке», и как бы это сказать… Это была тяжелая победа, где нужно было терпеть, отдавая все силы и верить в себя. Такой успех для меня значит гораздо больше, чем если бы мы владели территориальным и игровым преимуществом.

— Вы не стали укреплять среднюю линию, хотя у «Локомотива» она считается самой мощной.

— Я всегда рассчитываю на свою команду. Подстраиваться под соперника не в моих правилах. Хочу переигрывать соперника, действуя с мячом, а не без него. Мне нравится побеждать в подобном стиле, даже если на противоположной половине поля футболисты выше классом или же мощные атакующие действия.

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