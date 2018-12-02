Ребров, Комбаров, Глушаков – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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