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    • Ребров, Комбаров, Глушаков – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

    Ребров, Комбаров, Глушаков – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

    Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: РПЛ

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    02.12.2018 17:46
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 2 декабря 2018, 19:48

      Все равно удачи Спартак!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:11

      Пока только вместо Ещенко Рассказов и Фернандо вернулся. Повели 1:0 не без прухи, посмотрим как дальше игра сложится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель 2 декабря 2018, 18:52

      Шлюхи в стартовом составе-жди беды,я не пойму кроме мешка с говном некого в ворота поставить?

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 декабря 2018, 18:46

      Опять ману нет.Без ману сложновато будет.

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 декабря 2018, 18:38

      Опять связка ребров, кутепов, комбаров. Что-то страшновато за результат. Надежда на то, что для Сёмина это тоже явный нежданчик.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 2 декабря 2018, 18:33

      Я не поял, у Селихова снова травма что ли? С каких пор Ребров лучший воротчик из троих имещихся?

      5
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > oyabun 2 декабря 2018, 18:39

      Видимо Селихов ещё работает в восстановительном режиме.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > oyabun 2 декабря 2018, 18:39

      видимо ребров проделывает с ркуоводством то же самое, что и каркасом ворот.))))

      8
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > oyabun 2 декабря 2018, 18:40

      Видимо Ребров отстегивает Измайлову, а Селихов нет.(((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > derrik2000 2 декабря 2018, 18:41

      - они там после часа игры, все в таком режиме.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 2 декабря 2018, 18:32

      ★☆★ ★☆★ПОБЕДУ СПАРТАКУ ◘◘◘ ●● ●● ◘◘◘КОНОНОВУ УДАЧИ ★☆★ ★☆★

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 декабря 2018, 18:29

      Всё это определяется одной фразой: Здравствуй шопа, новый год.
      Глушаковы верим стоя аплодируют.

      6
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > vka1970 2 декабря 2018, 18:32

      ...шопа круглый год

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 декабря 2018, 18:24

      Ребров, Комбаров,Кутепов ...до Глушакова не дошел, уже стошнило, Кононов молодец, копает себе яму стахановскими темпами.))))

      9
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 2 декабря 2018, 18:23

      вперёд Спартак! ждём поражения ! ромашка жжёт

      2
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