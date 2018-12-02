Гендиректор «Краснодара»: «Надеемся, что время такого судейства рано или поздно пройдет»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал работу судей в матче 16-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Иногда для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов, не хватает нескольких очков. Мы искренне надеемся, что время такого судейства рано или поздно пройдет. Он все понимал и делал, просто сегодня у него не получилось!» – сказал Хашиг.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.