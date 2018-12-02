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    • Гендиректор «Краснодара»: «Надеемся, что время такого судейства рано или поздно пройдет»

    Гендиректор «Краснодара»: «Надеемся, что время такого судейства рано или поздно пройдет»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал работу судей в матче 16-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

    «Иногда для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов, не хватает нескольких очков. Мы искренне надеемся, что время такого судейства рано или поздно пройдет. Он все понимал и делал, просто сегодня у него не получилось!» – сказал Хашиг.

    На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2018 16:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 21:10

      Иванов не в первый раз позорится. Слабый арбитр.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 19:05

      Такие судьи и глядя в монитор видеоарбитра увидят то, что они хотят увидеть. Поэтому не надо по поводу ВАР обольщаться...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      radist_21 2 декабря 2018, 18:53

      Сегодня футбол был на втором месте,на первом-бенефис иванова(даже не хочется эту гнусную фамилию с большой буквы писать).

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 2 декабря 2018, 18:34

      Судейская мафия бессмертна. Эта иванова чем она думает? Самое обидное,что ты бессилен перед таким судейством. Он царь и бог.

      5
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 2 декабря 2018, 18:09

      ◄♦◊☺ БЫКОВ С ПОБЕДОЙ!☺◊♦►МОЛОДЦЫ♬ ♫ ♪

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 2 декабря 2018, 18:04

      Если бы Краснодар не выиграл, то за результативные ошибки судью можно было отстранять...а так процентов на 70 судья отскочит, просто впаяют выговор и все, к сожалению...

      3
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      Рейтинг: +1127

      Smekaev 2 декабря 2018, 17:36

      Нас с детства в секции приучали так играть - у команды соперника на одного игрока больше, и игрок этот - судья. Россия не меняется, будь это Российская Империя, СССР или РФ - люди остаются людьми, продажными, жадными и трусливыми.

      3
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      Рейтинг: +24

      G.S > Smekaev 2 декабря 2018, 18:13

      Точно

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 2 декабря 2018, 17:19

      Построй один из лучших стадионов мира, академию, набери штат, футболистов....
      И тут приезжает судья на матч и ты не понимаешь зачем все это делать. Судья потеряв совесть судит так, что после этого его надо не отстранять с двойкой за судейство, а лишать вообще статуса!!!
      Я такого судейства никогда еще не видел.

      3
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian > Retiremen_VMF 2 декабря 2018, 17:35

      все равно вы выиграли

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Retiremen_VMF 2 декабря 2018, 18:38

      Поэтому остальные богачи российского происхождения содержат команды зарубежные, а не отечественные))

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      Рейтинг: +570

      avera 2 декабря 2018, 17:07

      Да этого долбона давно пора гнать из судей.

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