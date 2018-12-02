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    • Чалов: «Помним домашнее поражение от «Ростова» и хотим поквитаться за него»

    Чалов: «Помним домашнее поражение от «Ростова» и хотим поквитаться за него»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 16-го тура чемпионата России против «Ростова». В игре первого круга армейцы дома уступили ростовчанам со счетом 0:1.

    «Будем встречаться с сильным соперником, который дома особенно хорош. Но после поражения в Лиге чемпионов нам важно вернуться на победный путь. Тем более мы помним обидное домашнее поражение от «Ростова» и хотим поквитаться за него», – сказал Чалов.

    Матч «Ростов» – ЦСКА начнется сегодня в 16:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    02.12.2018 11:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3611

      Axe111 2 декабря 2018, 13:53

      Легчайшая для рсм

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 декабря 2018, 13:34

      поквитайтесь ка.... а мы посмотрим... и про чехов забудьте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 13:25

      Болею в этой встрече за интересный, комбинационный футбол с голами. И пусть победит сильнейший и везучий, а ребята избегут травм.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      жеха87 2 декабря 2018, 12:17

      Болеем за Ростов!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 декабря 2018, 12:01

      Федя....Не буди Лихо, пока оно тихо....Зря ты это сказал....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 декабря 2018, 11:11

      Федя, только давай не так как с Викторией Плзень. А то тоже обещали поквитаться))

      3
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