Чалов: «Помним домашнее поражение от «Ростова» и хотим поквитаться за него»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 16-го тура чемпионата России против «Ростова». В игре первого круга армейцы дома уступили ростовчанам со счетом 0:1.

«Будем встречаться с сильным соперником, который дома особенно хорош. Но после поражения в Лиге чемпионов нам важно вернуться на победный путь. Тем более мы помним обидное домашнее поражение от «Ростова» и хотим поквитаться за него», – сказал Чалов.

Матч «Ростов» – ЦСКА начнется сегодня в 16:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.