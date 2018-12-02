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    • Сборная России сегодня узнает соперников по квалификации Евро-2020

    Сборная России сегодня узнает соперников по квалификации Евро-2020

    Сегодня в Дублине состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2020.

    Сборная России – во второй корзине.

    Всего будет десять групп – по пять-шесть команд в каждой.

    Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия.

    Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

    Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

    Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

    Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

    Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.

    Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

    Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    02.12.2018 10:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1351

      15112007 2 декабря 2018, 13:39

      Главный соперник сборной России - это она сама и ее тренер Черчесов

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 2 декабря 2018, 13:24

      Испания,Россия, Шотландия,Греция,Македония. Ну а если 6 команд в группе то ещё Латвия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 2 декабря 2018, 12:15

      Как бы не получилось как всегда. Эйфория после ЧМ ещё не выветрилась из голов наших "великих". По крайней мере у Дзюбы голова по прежнему кружится. Поэтому на поле, при игре Зенита, он никакой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11602

      alex1951 2 декабря 2018, 12:10

      Если политики говнюки ,то будем интегрироваться посредством футбола ,через жеребьевку)))
      Россия,Эстония,Латвия)))
      России такой вариант - ну просто сказка!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 декабря 2018, 12:07

      Польша, Россия, Финляндия, Литва, Гибралтар, Сан-Марино - вполне проходимая бы группа была... Для поляков...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 2 декабря 2018, 12:04

      Играть надо, а не гадать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 декабря 2018, 12:03

      Не слабая корзина выпала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 2 декабря 2018, 11:57

      Что то тревожно мне, за эту квалификацию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 2 декабря 2018, 11:52

      На бога надейся, а сам не плошай!
      Будем как говорится посмотреть!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 декабря 2018, 11:46

      Станислав Саламыч дырочку в пинжаке под новый орден готовит.

      4
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