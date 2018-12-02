Сборная России сегодня узнает соперников по квалификации Евро-2020

Сегодня в Дублине состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2020.

Сборная России – во второй корзине.

Всего будет десять групп – по пять-шесть команд в каждой.

Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.