Сборная России сегодня узнает соперников по квалификации Евро-2020

Главный соперник сборной России - это она сама и ее тренер Черчесов
Сегодня в Дублине состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2020.
Сборная России – во второй корзине.
Всего будет десять групп – по пять-шесть команд в каждой.
Корзина Лиги наций: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия.
Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.