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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не хватает бешеных псов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился наблюдениями после матча 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:2).

    «Сегодня игроки показали боевой дух. Мы хорошо боролись, сражались изо всех сил, к примеру, Рэшфорд и Джонс. Многие проявили уважение к клубу.

    Надеюсь, люди меня поймут, но бешеных псов – тех, кто способен выгрызать мячи, нам все же не хватает», – сказал Моуринью.

    «МЮ» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – 16 очков.

    Источник: BT Sport

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    02.12.2018 09:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1307

      21082014 2 декабря 2018, 15:02

      Бешеный пёс у МЮ есть.и его хватает с лихвой.избавиться от него очень сложно,но ещё сложнее с ним стало что либо достичь.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 2 декабря 2018, 12:31

      Любым псам, даже бешеным, для хороших выступлений нужен квалифицированный дрессировщик, а не ушлый директор цирка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      жеха87 2 декабря 2018, 12:19

      С таким составом сидит и ноет! Скоро Зидан придет или Блан и поднимут МЮ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 2 декабря 2018, 11:45

      Убедительно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 2 декабря 2018, 11:37

      Когда дела не идут, лучше молчать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Aaisberg 2 декабря 2018, 10:56

      Псы есть, тренера нету.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 2 декабря 2018, 10:07

      МЮ не хватает главного тренера!

      3
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      Рейтинг: +213

      nik_59 2 декабря 2018, 10:01

      Он прав.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 09:58

      ЖоМо настало время обратиться к врачам.

      0
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