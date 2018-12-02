Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не хватает бешеных псов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился наблюдениями после матча 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:2).

«Сегодня игроки показали боевой дух. Мы хорошо боролись, сражались изо всех сил, к примеру, Рэшфорд и Джонс. Многие проявили уважение к клубу.

Надеюсь, люди меня поймут, но бешеных псов – тех, кто способен выгрызать мячи, нам все же не хватает», – сказал Моуринью.

«МЮ» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – 16 очков.