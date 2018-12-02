Бородатый фанат «Спартака» уже встречался с Глушаковым. Он подбегал к игроку после чемпионского матча красно-белых

Лицемерный конечно парнишка этот бородач. Глушакову давно пора дать большое развернутое интервью для фанатов если хочет закрывать как-то эти вопросы.
Журналист Карен Адамян опубликовал видеоролик, на котором болельщик «Спартака» Мирослав Голунов радостно приветствует полузащитника Дениса Глушакова.
Видео было записано в концовке сезона-2016/17, когда московская команда играла с «Амкаром». Эта встреча была первой для красно-белых после того, как они завоевали чемпионство.
Именно Голунов выбежал на поле в матче Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2). Фанат был арестован на десять суток, ему запретили посещать футбольные игры в течение пяти лет.
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— Карен Адамян (@karenadamyan27) 1 декабря 2018 г.