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    • Бородатый фанат «Спартака» уже встречался с Глушаковым. Он подбегал к игроку после чемпионского матча красно-белых

    Бородатый фанат «Спартака» уже встречался с Глушаковым. Он подбегал к игроку после чемпионского матча красно-белых

    Журналист Карен Адамян опубликовал видеоролик, на котором болельщик «Спартака» Мирослав Голунов радостно приветствует полузащитника Дениса Глушакова.

    Видео было записано в концовке сезона-2016/17, когда московская команда играла с «Амкаром». Эта встреча была первой для красно-белых после того, как они завоевали чемпионство.

    Именно Голунов выбежал на поле в матче Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» (1:2). Фанат был арестован на десять суток, ему запретили посещать футбольные игры в течение пяти лет.

    Источник: Инстаграм Карена Адамяна

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    02.12.2018 09:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 2 декабря 2018, 19:09

      Лицемерный конечно парнишка этот бородач. Глушакову давно пора дать большое развернутое интервью для фанатов если хочет закрывать как-то эти вопросы.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 декабря 2018, 15:18

      Давайте теперь видео с Федуном, где он говорит, что Каррера - супертренер.)))
      Давайте теперь видео с игроками, которые чуть ли не в зад целовали Карреру, а теперь на него льют всю грязь.
      Ну что ж. Да, когда-то этот бородач, восхищался Глушаком. Но тогда и Глушаков бился за Спартак.
      Что не так-то? Или кто-то хочет поговорить о однолюбстве? Тогда вам ролик с тем же Глушаком - "Ненавижу Спартак".
      Игроки, тренеры, руководство - всё это обслуживающий персонал Клуба. И название им - команда. Так вот - болельщики болеют за Клуб, а не за команду, т.к. в команде есть и хорошие и плохие, а клуб - он остаётся клубом.
      Клуб называется - Спартак. а команда сейчас называется - ФК "№8". Думаю, разумные люди видят разницу.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2018, 13:50

      Вот и отбегался на поле, по ТВ будет досматривать спартака.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 2 декабря 2018, 13:41

      Этот фанат, кстати, в Барселоне играет. Кстати, лучший футболист всех времен и народов.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 2 декабря 2018, 13:30

      Разлюбил бывшего милого.

      1
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 2 декабря 2018, 11:53

      идиоты...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 декабря 2018, 11:48

      видать не безразличен ему глушак везде и всюду это пугало огородное

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 декабря 2018, 11:22

      Надоел уже этот персонаж ! Придурки не переведутся !

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 декабря 2018, 10:57

      Да хватит вам пиарить этого урода....Забудьте о нем....

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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > zico2205 2 декабря 2018, 11:45

      Ну как его забыть, если такой же идиот, как он, бывший теннисист, только вчера компенсировал ему наложенный на него штраф и рассказал об этом всем московским СМИ? Сейчас эти СМИ вовсю воспевают бывшего теннисиста, и заодно пиарят и хулигана.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 10:49

      Фанат этот - Моська, которую можно натравить на кого, или подлизать. В любом случае Моська думает, что она сильна!

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