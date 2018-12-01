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    Дзагоев и Ахметов пропустят матч против «Ростова»

    ЦСКА объявил заявку на матч 16-го тура РПЛ против «Ростова». В состав не попали травмированные полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.

    Полностью заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Акинфеев, Помазун, Кырнац.

    Защитники: Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Чернов, Щенников, Тикнизян.

    Полузащитники: Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Хосонов, Кучаев, Бистрович.

    Нападающие: Жамалетдинов, Чалов, Жиронкин, Нисимура.

    Матч пройдет завтра на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.12.2018 23:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 декабря 2018, 00:18

      Ждем интересный матч..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 23:48

      С Эрнандесом понятно, а про Васина уже никто и не вспоминает. Целый год залечивать кресты мало у кого бывает... У ЦСКА сейчас наиболее сильная по составу и возможности ротировать игроков --- это позиция в полузащите.

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