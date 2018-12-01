Дзагоев и Ахметов пропустят матч против «Ростова»

ЦСКА объявил заявку на матч 16-го тура РПЛ против «Ростова». В состав не попали травмированные полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Акинфеев, Помазун, Кырнац.

Защитники: Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Чернов, Щенников, Тикнизян.

Полузащитники: Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Хосонов, Кучаев, Бистрович.

Нападающие: Жамалетдинов, Чалов, Жиронкин, Нисимура.

Матч пройдет завтра на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.