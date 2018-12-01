«Ривер Плейт»: «Отказываемся играть матч с «Бокой Хуниорс» за пределами Аргентины»

«Ривер Плейт» выступил с официальным заявлением по поводу переноса ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс» в Мадрид. Это связано с невозможностью обеспечить безопасность, будь игра в Аргентине.

«Мы официально подтверждаем отказ играть за пределами страны. То, что случилось перед ответным матчем, не наша вина. За безопасность несут ответственность власти.

Люди купили билеты на игру и не должны страдать из-за переноса встречи на другой континент», – говорится в заявлении.

Поединок на «Сантьяго Бернабеу» должен состояться 9 декабря.