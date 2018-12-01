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    • «Ривер Плейт»: «Отказываемся играть матч с «Бокой Хуниорс» за пределами Аргентины»

    «Ривер Плейт»: «Отказываемся играть матч с «Бокой Хуниорс» за пределами Аргентины»

    «Ривер Плейт» выступил с официальным заявлением по поводу переноса ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс» в Мадрид. Это связано с невозможностью обеспечить безопасность, будь игра в Аргентине.

    «Мы официально подтверждаем отказ играть за пределами страны. То, что случилось перед ответным матчем, не наша вина. За безопасность несут ответственность власти.

    Люди купили билеты на игру и не должны страдать из-за переноса встречи на другой континент», – говорится в заявлении.

    Поединок на «Сантьяго Бернабеу» должен состояться 9 декабря.

    Источник: ФК «Ривер Плейт»

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    01.12.2018 20:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 1 декабря 2018, 21:12

      Если власти не могут обеспечить безопасность людей перед и на матче, тогда запретите футбол вообще!!!Почему я покупаю билет и не могу посомотреть футбол у себя дома!!!!Обеспечьте болельщикам тогда перелет в мадрид)))Вообще распилите этот кубок пополам и все

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 1 декабря 2018, 20:43

      "Едрид Мадрид!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 1 декабря 2018, 20:40

      И правильно делают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 декабря 2018, 20:28

      Пусть на Фоклендских островах играют.

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