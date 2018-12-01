«Ривер Плейт»: «Отказываемся играть матч с «Бокой Хуниорс» за пределами Аргентины»

Если власти не могут обеспечить безопасность людей перед и на матче, тогда запретите футбол вообще!!!Почему я покупаю билет и не могу посомотреть футбол у себя дома!!!!Обеспечьте болельщикам тогда перелет в мадрид)))Вообще распилите этот кубок пополам и все
«Ривер Плейт» выступил с официальным заявлением по поводу переноса ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс» в Мадрид. Это связано с невозможностью обеспечить безопасность, будь игра в Аргентине.
«Мы официально подтверждаем отказ играть за пределами страны. То, что случилось перед ответным матчем, не наша вина. За безопасность несут ответственность власти.
Люди купили билеты на игру и не должны страдать из-за переноса встречи на другой континент», – говорится в заявлении.
Поединок на «Сантьяго Бернабеу» должен состояться 9 декабря.