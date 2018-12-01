Ари: «Я рос в бедности и пережил много неприятностей. Товарищи умирали у меня на глазах»

Нападающий «Краснодара» Ари в интервью RT рассказал о своей вспыльчивости.

«Всегда был очень чувствителен к несправедливости, но при этом старался понять другого человека. И сейчас, когда вижу что-то неправильное с моей точки зрения, могу вспылить. Возможно, это связано с тем, что я рос в бедности и уже пережил много неприятных ситуаций. Иногда товарищи умирали у меня на глазах.

Так я получил красную карточку в игре со «Спартаком». Тогда мне казалось, что судья был немного необъективен. Последней каплей стал неназначенный пенальти. Буквально на секунду я потерял контроль и был удалeн, о чeм, разумеется, сожалею. Но близкие подтвердят, что я очень спокойный человек, не устраиваю скандалы и не дерусь на улицах. Получаю карточки по большей части в тех случаях, когда вижу, что кто-то неподобающим образом относится ко мне, к товарищу или к нашей команде», — сказал 32-летний футболист.

15-го ноября Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Германии (0:3).