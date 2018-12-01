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    • Ари: «Я рос в бедности и пережил много неприятностей. Товарищи умирали у меня на глазах»

    Ари: «Я рос в бедности и пережил много неприятностей. Товарищи умирали у меня на глазах»

    Нападающий «Краснодара» Ари в интервью RT рассказал о своей вспыльчивости.

    «Всегда был очень чувствителен к несправедливости, но при этом старался понять другого человека. И сейчас, когда вижу что-то неправильное с моей точки зрения, могу вспылить. Возможно, это связано с тем, что я рос в бедности и уже пережил много неприятных ситуаций. Иногда товарищи умирали у меня на глазах.

    Так я получил красную карточку в игре со «Спартаком». Тогда мне казалось, что судья был немного необъективен. Последней каплей стал неназначенный пенальти. Буквально на секунду я потерял контроль и был удалeн, о чeм, разумеется, сожалею. Но близкие подтвердят, что я очень спокойный человек, не устраиваю скандалы и не дерусь на улицах. Получаю карточки по большей части в тех случаях, когда вижу, что кто-то неподобающим образом относится ко мне, к товарищу или к нашей команде», — сказал 32-летний футболист.

    15-го ноября Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Германии (0:3).

    Источник: RT на русском

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    01.12.2018 14:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:06

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 1 декабря 2018, 16:25

      Иди ты в ж....пу чмо бразильское!!!

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 декабря 2018, 16:15

      Одно другое не оправдывает, а лишь объясняет.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mefestion 1 декабря 2018, 15:38

      В России каждый 2 вырос и растет в бедности и так же теряет своих товарищей! Так что для России это не повод для сожаления!

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 декабря 2018, 15:24

      Мне всегда нравился Ари в том числе потому, что он всегда играет "сердцем ", может быть это действительно потому ,что он рос в не очень благоприятных условиях по крайней мере такая игра как у него характерна для очень многих кто рос в таких же условиях как он. По моему в футболе таких людей становится всё меньше , что конечно хорошо в том смысле что это значит что в мире всё меньше людей живут в неблагоприятных условиях , но чисто с футбольной точки зрения футбол без таких людей становится всё больше инфантильный , правда это касается не только футбола , но и почти всех отраслей жизни.

      6
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > hevbn 28 1 декабря 2018, 17:09

      Согласен на все сто. Я один из немногих почитателей Ари. Вспыльчивый,но это хорошая вспыльчивость.

      2
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