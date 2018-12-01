Немов – о зарплатах в российском футболе: «Игроки много работают, но давайте и к другим видам спорта тоже относиться соответственно»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Немов поделился отношением к зарплатам в российском футболе.

– Ребята-футболисты молодцы, слов нет, снимаю перед ними шляпу. Но все-таки есть олимпийская медаль, медаль чемпионата мира, а есть… ну, Кубок России. Есть разница.

Наверное, это не проблема футболистов, они много работают, и здорово, что они получают за свою работу нормальные деньги. Но тогда давайте и к другим видам спорта, которые делают для страны не меньше, тоже относиться соответственно.

– После чемпионата мира была громкая дискуссия – правильно ли футболистам дали звания «заслуженных мастеров спорта». Что вы об этом думаете?

– Думаю, это было немного нечестно. Или тогда давайте изменим критерии. У нас есть призеры чемпионатов мира и Европы, которые не получили это звание, мне за них обидно. При этом, повторю, я не умаляю заслуг футболистов, они молодцы.