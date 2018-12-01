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    • Немов – о зарплатах в российском футболе: «Игроки много работают, но давайте и к другим видам спорта тоже относиться соответственно»

    Немов – о зарплатах в российском футболе: «Игроки много работают, но давайте и к другим видам спорта тоже относиться соответственно»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Немов поделился отношением к зарплатам в российском футболе.

    – Ребята-футболисты молодцы, слов нет, снимаю перед ними шляпу. Но все-таки есть олимпийская медаль, медаль чемпионата мира, а есть… ну, Кубок России. Есть разница.

    Наверное, это не проблема футболистов, они много работают, и здорово, что они получают за свою работу нормальные деньги. Но тогда давайте и к другим видам спорта, которые делают для страны не меньше, тоже относиться соответственно.

    После чемпионата мира была громкая дискуссия – правильно ли футболистам дали звания «заслуженных мастеров спорта». Что вы об этом думаете?

    – Думаю, это было немного нечестно. Или тогда давайте изменим критерии. У нас есть призеры чемпионатов мира и Европы, которые не получили это звание, мне за них обидно. При этом, повторю, я не умаляю заслуг футболистов, они молодцы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 13:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 1 декабря 2018, 18:01

      ...Думаю, это было немного нечестно.. - ох и лукавит Санёк,.
      ...При этом, повторю, я не умаляю заслуг футболистов, они молодцы... , а вот тут - приз в студию ( интересно, сколько ему заплатили за енто интервью?), тк все их заслуги - при подписании зарплатной ведомости, спортдостижений - НИКАКИХ!!, а олигархов, кроме Галицкого, в нашем футболе нет, ВСЕ клубы на госбюджете, в том или ином виде, что порождает коррупцию и отмывание денег в регионах через проффутбол, ведь 90% из них убыточные, а чинуши - богатеют...))

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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 1 декабря 2018, 17:38

      С одной стороны он прав - для страны ниче толком не выиграли футболисты.. Но с другой, кто ж виноват что футбол самый популярный вид спорта.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 1 декабря 2018, 17:05

      они не "много" зарабатывают. А заоблачно. Вне минимального соответствия затраченным усилиям.

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 1 декабря 2018, 15:18

      xD)

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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 1 декабря 2018, 14:20

      Депутатской зарплаты мало? И вообще, как ты попал в ГД, по каким критериям? …" Думаю, это было немного нечестно"...

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > DOCTOR PENALTY 1 декабря 2018, 16:36

      А Немов знает как зарабатывать деньги , а не получать их в виде стипендий, бонусов и грантов, и помнит ли он сейчас от граждан какого региона он в Думе, или может он скажет правду как туда попал .

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > DOCTOR PENALTY 1 декабря 2018, 17:07

      а как он попал. немов не депутат и не был им

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > zritelx 1 декабря 2018, 17:09

      к слову говоря:
      средняя годовая зп депутата ГД = средней месячной зп по РПЛ.

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      Рейтинг: +370

      mik1954 1 декабря 2018, 14:18

      А что если для начала пенсионеров обеспечить, а уж потом и о спортсменах позаботимся...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > mik1954 1 декабря 2018, 14:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пенсионеры-шлак,который только мешает горению топлива... Его целесообразнее лопатой и...
      А футболёры- звенья цепи,дающей прибыль..
      Вот есть публичный дом,он приносит доход..есть хорошие проститутки,есть похуже, но в статусом борделе даже никудышные плядёшки получают приличные гонорары. Иначе нельзя...

      -4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik > семёнычев 1 декабря 2018, 15:36

      Ты сам из публичного дома ,интересно какая ты проститутка ,наверно плохая раз не уважаешь старшее поколение.Ты при своей жизни уже шлак,раз так рассуждаешь

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