Немов – о зарплатах в российском футболе: «Игроки много работают, но давайте и к другим видам спорта тоже относиться соответственно»

Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут ---- http://tok.pw/blodka
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Немов поделился отношением к зарплатам в российском футболе.
– Ребята-футболисты молодцы, слов нет, снимаю перед ними шляпу. Но все-таки есть олимпийская медаль, медаль чемпионата мира, а есть… ну, Кубок России. Есть разница.
Наверное, это не проблема футболистов, они много работают, и здорово, что они получают за свою работу нормальные деньги. Но тогда давайте и к другим видам спорта, которые делают для страны не меньше, тоже относиться соответственно.
– После чемпионата мира была громкая дискуссия – правильно ли футболистам дали звания «заслуженных мастеров спорта». Что вы об этом думаете?
– Думаю, это было немного нечестно. Или тогда давайте изменим критерии. У нас есть призеры чемпионатов мира и Европы, которые не получили это звание, мне за них обидно. При этом, повторю, я не умаляю заслуг футболистов, они молодцы.