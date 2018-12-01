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    • «Оренбург» – о возможном переносе матча с «Крыльями Советов»: «Поставьте свечку за хорошую погоду!»

    «Оренбург» – о возможном переносе матча с «Крыльями Советов»: «Поставьте свечку за хорошую погоду!»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» из-за непогоды.

    «Утром выезжал, машина показывала -18. Солнышко светит, погода хорошая, безветренная. Наша позиция? Будут судья и две команды определяться, состоится ли игра в ту погоду, которая будет ко времени начала встречи.

    Свечку поставьте за погоду хорошую! К сожалению, именно на два дня такой прогноз. К понедельнику уже -7», – сказал Столыпин.

    Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» должен состояться сегодня в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    01.12.2018 10:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 1 декабря 2018, 12:50

      Однозначно, всех, кто составлял календарь, надо раздеть до трусов и на полтора часа приковать цепями к воротам - пускай получат кучу положительных эмоций от нахождения на поле, а после игры вместо кубка вручить глобус и ещё в течении 45-ти минут дополнительного времени провести урок по географии для 5-го класса по теме "Местонахождение России на планете Земля", а то чиновники от футбола , видно, прогуливали уроки в школе (уроки истории тоже - генерал Мороз им не известен!)...

      1
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      Рейтинг: +67995

      portero 1 декабря 2018, 12:15

      всех кто за игру в декабре конце ноября на поле на полтора часа( пять раз , по кол-ву туров) в трусах и майках , может уйдут тогда из управителей футболом и другие придут , адекватные.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 11:55

      Ректальные свечи надо ставить РФС и РПЛ за календарь осень-весна и за составление ежегодного бездарного футбольного календаря...

      4
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 1 декабря 2018, 11:41

      Не помогут свечи. Надо менять начало и конец сезона.

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 1 декабря 2018, 11:12

      Как в голливудских фильмах: "не свезло"...а вообще страшно за наш футбол становится, если уже без Божией помощи рядовой матч сыграть не можем

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 1 декабря 2018, 10:57

      Это до********! Что в Оренбурге, что в Самаре уже холодно и в конце ноября и в начале декабря. и в -7 тоже не лучший вариант играть, перенесли бы заранее в южные регионы и всё.

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