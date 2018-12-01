«Оренбург» – о возможном переносе матча с «Крыльями Советов»: «Поставьте свечку за хорошую погоду!»

Однозначно, всех, кто составлял календарь, надо раздеть до трусов и на полтора часа приковать цепями к воротам - пускай получат кучу положительных эмоций от нахождения на поле, а после игры вместо кубка вручить глобус и ещё в течении 45-ти минут дополнительного времени провести урок по географии для 5-го класса по теме "Местонахождение России на планете Земля", а то чиновники от футбола , видно, прогуливали уроки в школе (уроки истории тоже - генерал Мороз им не известен!)...
Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с возможным переносом матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» из-за непогоды.
«Утром выезжал, машина показывала -18. Солнышко светит, погода хорошая, безветренная. Наша позиция? Будут судья и две команды определяться, состоится ли игра в ту погоду, которая будет ко времени начала встречи.
Свечку поставьте за погоду хорошую! К сожалению, именно на два дня такой прогноз. К понедельнику уже -7», – сказал Столыпин.
Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» должен состояться сегодня в 16:30 по московскому времени.