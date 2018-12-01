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    • «Матч ТВ» – «Краснодару»: «Мы не влияем на переносы матчей»

    «Матч ТВ» – «Краснодару»: «Мы не влияем на переносы матчей»

    Телеканал «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию со временем начала матча 16-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом».

    Ранее в клубе с юга России сообщили, что просили «Матч ТВ» перенести игру на более позднее время, чтобы у футболистов было больше времени на восстановление после матча Лиги Европы, однако получили отказ.

    «Организация футбольного турнира, как и составление календаря игр, не являются зоной ответственности телеканала. Как вещатель мы никак не связаны и не влияем на все будущие переносы матчей», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

    Игра «Краснодар» – «Урал» пройдет в воскресенье. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    01.12.2018 07:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -5

      Govy 1 декабря 2018, 21:45

      Они уже давно СвинТВ.....с главным идеологом Черданцевым)так что не надо у них ничего просить,просто иметь на поле всенародную)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 09:44

      Матч ТВ, вас неандертальцев просили о переносе времени матча с 14:00 на вечернее время, а не о дне переноса. А это в вашей компетенции, ибо у вас контракт с РФС и всё завязано на деньги и трансляции. Из-за вашего показа каждый тур проводится в 4 дня с пятницы до понедельника.

      4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Рубик Докоян 1 декабря 2018, 11:15

      А для нас, обычных людей, все не так, что ли?...когда приходишь в одну контору, тебя посылают в другую, которая вообще к этому дела не имеет, а та тебя посылает либо обратно в первую либо еще куда-нибудь...тут тоже самое, бюрократия в действии)))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ProstoPolzovatel 1 декабря 2018, 11:19

      Да тут не бюрократия, а просто прикинулись митрофанушками. Их спрашивают про Фому, а они отвечают про Ерёму. Вот уже хотят со следующего сезона отменить проведение игр по понедельникам. Это дошло не только до наших митрофанушек, но и до европейских. А то они из-за денег уже совсем голову потеряли...

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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Рубик Докоян 1 декабря 2018, 12:35

      а где ты увидел, что Матч ТВ говорит о дне переноса?
      «Организация футбольного турнира, как и составление календаря игр, не являются зоной ответственности телеканала. Как вещатель мы никак не связаны и не влияем на все будущие переносы матчей»
      а) составление календаря игр - календарь включает в себя не только дату, но и время;
      б) переносы матчей - то же самое. Можно перенести на день, а можно и на час.
      И по поводу компетенции. Если есть подтвержденная инфа, что Матч ТВ действительно имеет право влиять на перенос времени матча, напиши где об этом можно прочитать. Мне реально интересно.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Антисемит 1 декабря 2018, 12:48

      Э нет. У меня с русским языком всё в порядке. Перенос матчей подразумевает дни, а не часы и Матч ТВ это хорошо знает, что это не его прерогатива. А РФС и РПЛ не может перенести часы без согласия вещателя. У Матч ТВ с ними контракт и они заплатили им деньги за трансляцию матчей РПЛ. Здесь банкует Матч ТВ о времени проведения матча. Они и растягивают его по часам, чтобы больше показать, начиная с 14:00, а в других часовых поясах с 12:00. И на 4 дня тур растянул РПЛ только по их рекомендациям. Кто платит, тот и банкует и в нашем случае Матч. ТВ

      2
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Рубик Докоян 1 декабря 2018, 13:47

      "Перенос матчей подразумевает дни, а не часы".
      Вот 2 простых примера:
      - матч перенесён на 3-е апреля;
      - матч перенесён на 16 часов.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Антисемит 1 декабря 2018, 19:46

      "Краснодар" знал к кому обращаться по переносу матча на другое время этого же дня ( на более позднее как они пишут ) У нас же были игры с началом в 20:00 и 21:00.

      0
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      Рейтинг: +18

      РПЛ ГАНДОНЫ 1 декабря 2018, 09:36

      мой ник описывает кем вы являетесь, условные зенит, спартак и локо играют в 9 вечера по МСК... Им значит можно а краснодарскому клубу нет получается?
      видимо в РФС боятся что Краснодар чемпионство у зенита отберет

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > РПЛ ГАНДОНЫ 1 декабря 2018, 11:17

      Ты в принципе можешь пустые комментарии оставлять...и так твоя позиция всем понятна)))

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > РПЛ ГАНДОНЫ 1 декабря 2018, 12:11

      ******

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ProstoPolzovatel 1 декабря 2018, 12:12

      я стесняюсь спросить почему у меня это слово поменялось на звездочки а у тебя нет да ещё и вымени

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      Рейтинг: +459

      77SAM 1 декабря 2018, 09:25

      "а то
      Если вы не отзовётесь,
      Мы напишем в "Спортлото". "

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 1 декабря 2018, 08:49

      Все они там в одной ккружке.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 декабря 2018, 08:17

      Матч ТВ: "Вы не туда просите, дебилы!"

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