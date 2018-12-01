«Матч ТВ» – «Краснодару»: «Мы не влияем на переносы матчей»

Телеканал «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию со временем начала матча 16-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Уралом».

Ранее в клубе с юга России сообщили, что просили «Матч ТВ» перенести игру на более позднее время, чтобы у футболистов было больше времени на восстановление после матча Лиги Европы, однако получили отказ.

«Организация футбольного турнира, как и составление календаря игр, не являются зоной ответственности телеканала. Как вещатель мы никак не связаны и не влияем на все будущие переносы матчей», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».

Игра «Краснодар» – «Урал» пройдет в воскресенье. Начало – в 14:00 по московскому времени.