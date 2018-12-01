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    • Министр спорта России: «Лимит на легионеров – одна из мер развития спорта»

    Министр спорта России: «Лимит на легионеров – одна из мер развития спорта»

    Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал вызов в сборную России нападающего «Краснодара» Ари. Также он заявил, что лимит на легионеров положительным образом влияет на развитие футбола в стране.

    – Недавний вызов в сборную России Ари вызвал большой резонанс у болельщиков.

    – Не понимаю, в чем проблема. В сборной играют лучшие спортсмены, которые имеют российское гражданство и имеют право выступать за национальную команду. Например, Марио Фернандес – какие к нему вопросы? Почему мы должны делить таких спортсменов по признаку родился в России – не родился в России. Если белорус, армянин или португалец хочет и может выступать за нашу страну – почему нет? Ари уже лет десять живет в России, Фернандес – тоже очень долго. Пользу они приносят гораздо большую, чем многие россияне в десятом поколении.

    – Но не получится ли так, что вся сборная России будет состоять из бывших иностранцев? Все-таки вырастить условного Чалова сложнее, чем натурализовать Фернандеса.

    – Чтобы такого не произошло, должно сложиться несколько вещей. Сейчас лимит на легионеров хорошо сыграл, он был вовремя введен. Мы получили дополнительно порядка 40 российских игроков, которые регулярно выходят на поле на ключевые позиции в своих командах. Плюс должно быть принято несколько ключевых решений, связанных со строительством детских футбольных центров и школ регионах, финансовым состоянием в футболе на всех уровнях до РПЛ.

    – Свой финансовый фэйр-плей?

    – Он нужен для того, чтобы не возникали ситуации, когда какая-нибудь команда покупает в огромном количестве иностранцев, а потом их перепродает, и футбол превращается из спорта в бизнес-проект. Если все это будет развиваться правильно, то лимит на легионеров вообще можно отменять. Но сейчас – не то время. Сейчас лимит – одна из мер развития спорта. Мне как министру самое важное, чтобы хорошо выступали сборные, чтобы готовился резерв. А это невозможно без сильных профессиональных команд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 06:50
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    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2018, 11:57

      Министру, по его словам, самое важное, чтобы хорошо выступали
      сборные, а до профессиональных команд ему, как-бы, на*рать. Ну,
      молодец. РФС, РПЛ и ПФЛ тоже на*рать на развитие футбола в клубах,
      пусть этим занимаются их президенты и директора, так возникает
      вопрос, а на х*уя нужны эти огромные структуры, сжирающие бешеные
      деньги, которые должны идти на развитие детского и юношеского
      спорта, улучшения условий игр, тренировок и инфраструктуры в клубах, особенно в северной и дальневосточной районах России.

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 1 декабря 2018, 12:12

      Кто, где и зачем находят таких министров?

      3
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      ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей > vladimir-7 1 декабря 2018, 12:30

      Правильный вопрос.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12624

      Вомбат > Дед Сергей 1 декабря 2018, 14:09

      Правильный, только ответ слишком очевидный.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 декабря 2018, 11:12

      Само собой, никто не вспомнит, что сборная с этим лимитом вышла в четвертьфинал. А если вспомнят, то обосрут, такие у нас "любители".

      0
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      ...
      Рейтинг: +12624

      Вомбат > тщмек 19 1 декабря 2018, 14:12

      Не скажу, что вопреки, но точно не благодаря этому лимиту. В стратегическом смысле лимит на легионеров в его нынешнем виде - это тупик.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вомбат 1 декабря 2018, 14:49

      А благодаря чему? Насколько я помню, кроме меня никто не ждал от сборной побед...на этом портале то есть.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 15:45

      Благодаря хорошо подобранной группе ,и везению с пресыщенной Испанией.Как только попадаем на голодных немцев,результат другой.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 16:22

      Задним числом все эксперты объяснять, почему. А как доходит до деталей, то выясняется, что ни в Мексике, ни в Испании в четвертьфинал не выходили. Учи матчасть, лох.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 16:25

      Лошара ,в Мексике в 1970 году в четвертьфинал вышли,а в Испании лошара их не было вообще.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 16:54

      Это ты утверждал, что в Испании вышли в четвертьфинал - во-первых. А во-вторых, в твоей Мексике в четвертьфинал выходили сразу из группы, без побед в плей-оф, в отличие от чемпионата в Москве. Так что засунь тот четвертьфинал себе в жопу, тупая лобановская шлюха, и беги трусцой учить матчасть.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 17:02

      Лошара ,в Испании мы вошли в восьмёрку лучших команд,как и в Мексике.Если ты считаешь ,что Россия чего то достигла на последнем ЧМ ,то ты ничего не понимаешь в футболе.Я предсказал что мы проиграем Германии 4-0,Швеции 2-0 и что ЦСКА не выйдет в ЛЕ.Когда лохи типа тебя питали какие то иллюзии.

      1
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      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 17:20

      Ты не предсказывал, а метал гов-но, теперь самое время сглотнуть все, что ты писал о сборной и Черчесове до чемпионата, сглотнуть назад, а не кувыркаться в нем, у.е.б.о.к бестолковый.

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      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 17:28

      До чемпионата ничего не писал лошара.ты ничего не понимаешь в футболе,если победа над арабами для тебя космос.

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      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 17:38

      До чемпионата ничего не писал---ахаха, небось, такого вонючего гов-на набросал на вентилятор, что самому неловко стало, решил на другой ник зарегиться! Чтоб такой шаблонный писдобол не написал ни строчки, когда вокруг сборной шабаш, да не бывает свинья без грязи!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 18:26

      Лошара ,восьмое место на ЧМ в 1970 и в 1982 году считались грандиозным провалом.Четвёртое место в 1966 году на ЧМ и второе место на ЧЕ 1972 и 1988 года просто провалом.Называть восьмое место успехом может только полный лох.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 18:34

      8 место в 1982-м - это по какому счету? Такой же придурок, как и ты накалькуляторил, что попадание в число 12-и - это примерно 8? И повторять, что в 1988 году твой бог Лобановский с крышующим Колосковым сделали провал в Европе успехом, надоело, ты полный и беспрпосветный склеротичный д.о.л.б.о.е.б, потому что не учишься на ошибках недельной давности. Объяснять, что сборная в 66-м году и нынешняя сделали одно и то же, бесполезно, остатки твоих мозгов просто не воспринимают свежую инфу, вали, скотина, в свои шаблонные схемы, оставайся идиотом на всю жизнь.

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      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 18:48

      Лошара ,в 1982 году наша сборная была признана седьмой.Второе место в своей подгруппе.Ты ничего не понимаешь в футболе,если считаешь 0-3 с Уругваем успехом.

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      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 18:52

      Ты определись, тупой одр, седьмой, восьмой или 12-й, да запиши на бумажку, а то через неделю забудешь, и кроме счета отдельных матчей с Уругваем ничего предъявить не сможешь. Вспомни еще, как ты обсерал сборную после товарняков, да сожри, сожри наконец свое гов-но, заебал уже сборную обсерать, гов-нометы поумнее помалкивают, а такие остолопы с одной извилиной (в жопе) все никак не перестроятся

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      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 19:18

      Лошара ,что за влажные фантазии? Когда это я обстирал сборную? Восьмое место всегда считалось провалом,с какого перепуга ты лошара считаешь его успехом?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 19:32

      Опять двадцать пять. кто тебе сказал, тупая ишачная скотина, что сборная заняла 8 место? Это твои гениальные математики могут считать выход в 12 лучших 8-м местом, а в футболе говорят 5-8 место, это азы блдь, как же ты ****ал своей тупостью

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      александр п > тщмек 19 1 декабря 2018, 19:39

      Лошара,в 1982 году не только вышли в 12 лучших,но и прилично там сыграли,заняв 2 е место ,уступив Польше только по разнице.По всем показателям заняли 7 е место.И это лошара ,было признано провалом.А сейчас грандиозным успехом.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 1 декабря 2018, 20:27

      Сравнил х- у -й с пальцем - сборную Польши со сборной Испании, ну, зато теперь я понимаю, почему наш футбол в такой глубокой жопе - потому что в руководстве процент дебилов вроде тебя равен проценту дебилов на спортсайтах, а Фурсенко - твоя копия

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 2 декабря 2018, 09:15

      Если позорные провалы называть успехом,то из футбольной жопы мы никогда не вылезем.В шести матчах со сборными среднего мирового уровня в этом году ,мы забили всего один гол и пропустили 9,не выиграв не одной игры.

      1
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 2 декабря 2018, 12:51

      Редкостный ДятлЪ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 2 декабря 2018, 15:45

      о, еще один такой же придурок с минусами, которого победа России наизнанку выворачивает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 1 декабря 2018, 10:43

      Хорошо развивается спорт...особенно бразильский.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 1 декабря 2018, 09:59

      Потому сборная и валится вниз по рейтингу! Что еще будет в декабре?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2891

      nemolod 1 декабря 2018, 09:51

      Профессиональный футбол давно из спорта превратился в серьезный бизнес,так что не надо смешивать "развитие спорта" с лимитом на легионеров,потому что по-хорошему этот лимит лишает стимулов для развития молодежи,а клубы лишаются возможности иметь в команде больше высококлассных игроков! (Пора этому "министеру" поинтересоваться у директора процветающего предприятия кого он охотно принимает на работу и платит высокую зарплату спецу или молодому выпускнику)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 1 декабря 2018, 09:48

      "Пользу они приносят гораздо большую, чем многие россияне в десятом поколении" - Как-то походя про своих соотечественников... Ари и Фернандес пользу, конечно, приносят просто невероятную. Особенно в сравнении со всякими там врачами-учителями и прочими россиянами...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 1 декабря 2018, 09:41

      В россии развиваются только коррупционеры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      РПЛ ГАНДОНЫ 1 декабря 2018, 09:37

      классно развили что сказать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 1 декабря 2018, 08:59

      в России всё через ж-пу угробили уже всё и спорт и экономику и всё катимся и катимся по наклонной

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 1 декабря 2018, 08:10

      пока будет лимит наши псевдо игроки будут получать милионы и нечего не будут делать.лучше пусть играют 11 чёрниньких тогда и наши задумаются что надо играть

      2
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