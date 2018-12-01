Министр спорта России: «Лимит на легионеров – одна из мер развития спорта»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал вызов в сборную России нападающего «Краснодара» Ари. Также он заявил, что лимит на легионеров положительным образом влияет на развитие футбола в стране.

– Недавний вызов в сборную России Ари вызвал большой резонанс у болельщиков.

– Не понимаю, в чем проблема. В сборной играют лучшие спортсмены, которые имеют российское гражданство и имеют право выступать за национальную команду. Например, Марио Фернандес – какие к нему вопросы? Почему мы должны делить таких спортсменов по признаку родился в России – не родился в России. Если белорус, армянин или португалец хочет и может выступать за нашу страну – почему нет? Ари уже лет десять живет в России, Фернандес – тоже очень долго. Пользу они приносят гораздо большую, чем многие россияне в десятом поколении.

– Но не получится ли так, что вся сборная России будет состоять из бывших иностранцев? Все-таки вырастить условного Чалова сложнее, чем натурализовать Фернандеса.

– Чтобы такого не произошло, должно сложиться несколько вещей. Сейчас лимит на легионеров хорошо сыграл, он был вовремя введен. Мы получили дополнительно порядка 40 российских игроков, которые регулярно выходят на поле на ключевые позиции в своих командах. Плюс должно быть принято несколько ключевых решений, связанных со строительством детских футбольных центров и школ регионах, финансовым состоянием в футболе на всех уровнях до РПЛ.

– Свой финансовый фэйр-плей?

– Он нужен для того, чтобы не возникали ситуации, когда какая-нибудь команда покупает в огромном количестве иностранцев, а потом их перепродает, и футбол превращается из спорта в бизнес-проект. Если все это будет развиваться правильно, то лимит на легионеров вообще можно отменять. Но сейчас – не то время. Сейчас лимит – одна из мер развития спорта. Мне как министру самое важное, чтобы хорошо выступали сборные, чтобы готовился резерв. А это невозможно без сильных профессиональных команд.