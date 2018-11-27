Ротенберг – перед матчем с «Галатасараем»: «Нужно вернуть должок болельщикам»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» заметил, что команда находится в долгу у фанатов. В текущем розыгрыше турнира россияне не заработали ни одного очка.

«Каждый игрок нашей команды знает, что ноль очков – это нехорошо, потому что болельщики долго ждали Лигу чемпионов, это праздник.

Нам нужно вернуть должок болельщикам, они давно ждут победы, и мы должны ее дать. Завтра будет битва», – полагает игрок, чьи слова приводит ТАСС.

«Локомотив» уже не имеет шансов на плей-офф Лиги чемпионов.