Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ротенберг – перед матчем с «Галатасараем»: «Нужно вернуть должок болельщикам»

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» заметил, что команда находится в долгу у фанатов. В текущем розыгрыше турнира россияне не заработали ни одного очка.

    «Каждый игрок нашей команды знает, что ноль очков – это нехорошо, потому что болельщики долго ждали Лигу чемпионов, это праздник.

    Нам нужно вернуть должок болельщикам, они давно ждут победы, и мы должны ее дать. Завтра будет битва», – полагает игрок, чьи слова приводит ТАСС.

    «Локомотив» уже не имеет шансов на плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2018 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 28 ноября 2018, 00:53

      Что? Опять!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 28 ноября 2018, 00:53

      Боря, на тебя вся надежда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 ноября 2018, 21:30

      Паровоз поломался... Нужен ремонт. А с "сараем" вариантов нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 ноября 2018, 20:43

      Если проиграют туркам, то в итоге точно финишируют с нулем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 