Мане: «Человек поклялся, что не выложит видео, где я мою туалет»

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал публикацию видео, где он моет туалет в мечети. Человек, выложивший ролик, по словам игрока, нарушил клятву.

«Я предложил своему другу, что мы вместе помоем туалет в мечети. Предоставил ему помощь. Нас за санитарными процедурами снял человек, которого я попросил не выкладывать ролик.

Он поклялся, что не сделает этого, но на следующий день видео было в сети», – посетовал африканец, чьи слова приводит Sport Witness.

Видео можно увидеть ЗДЕСЬ.