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    Мане: «Человек поклялся, что не выложит видео, где я мою туалет»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал публикацию видео, где он моет туалет в мечети. Человек, выложивший ролик, по словам игрока, нарушил клятву.

    «Я предложил своему другу, что мы вместе помоем туалет в мечети. Предоставил ему помощь. Нас за санитарными процедурами снял человек, которого я попросил не выкладывать ролик.

    Он поклялся, что не сделает этого, но на следующий день видео было в сети», – посетовал африканец, чьи слова приводит Sport Witness.

    Видео можно увидеть ЗДЕСЬ.

    Источник: Sport Witness

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    27.11.2018 20:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 28 ноября 2018, 11:15

      Большой беды здесь нет.Не терзай себя нехорошими чувствами Садио.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 27 ноября 2018, 23:55


      а на кой он тогда снимал

      взял бы посмотреть что он там запечатлел

      да уронил бы нечаянно в парашу

      Мане миллионер валютный, и то сортиры моет

      в мечети, не в падлу ему, значит верит истинно

      новость тухлая

      лишь бы шум поднять

      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 27 ноября 2018, 22:07

      Вот он пример для Кокорины и Мамаева, Глушакова и многих наших футболистов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 27 ноября 2018, 22:05

      новость дня прям!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Aviator 27 ноября 2018, 22:03

      А что чистить туалет не богоугодное дело? А если считаешь это предосудительным, не фиг ходить в мечеть, церковь и т.п. Ещё одно доказательство, что многие ходят туда аки в офис. Чем посему это и является.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 ноября 2018, 21:46

      Ну дермо этот человек ,что здесь поделаешь. А ты сделал хорошее дело навёл чистоту в Храме

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2018, 21:39

      А тебе что,западло? Тогда не делай этого.

      -3
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      Рейтинг: +201

      regbiN > андрей андреев 27 ноября 2018, 23:52

      Если бы это было за подло он не стал бы это делать , хорошее дело должно остаться в как сказать в секрете между тобой и Богом , а тут на все общее обозрение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > regbiN 29 ноября 2018, 18:25

      Обычно скрывают только что то плохое. А хорошие примеры нужно показывать, может кому то и пригодится.

      0
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      Рейтинг: +3541

      acor94 27 ноября 2018, 21:21

      ну и что. наоборот нормально сделал. зачем стыдиться в помощи?

      4
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