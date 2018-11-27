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    «Ворскла» и «Арсенал» сыграют в Украине, несмотря на угрозу военного положения

    УЕФА не видит оснований для переноса матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом». Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести военное положение в связи «с агрессией России в Керченском проливе».

    Проводящая организация гарантирует, что все меры безопасности будут соблюдены. Стадион в Полтаве вмещает более 20 тысяч зрителей.

    Лондонцы уже обеспечили себе путевку в плей-офф.

    Источник: AP

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    27.11.2018 20:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 28 ноября 2018, 01:32

      Игру перенесли в итоге в Киев с Полтавы.Я просто в шоке- у меня на сегодня уже билеты на поезд взяты были и назад(билет на игру я купил еще в сентябре),теперь мне надо брать билеты на Киев,думать где там ночевать и аж в пятницу ехать домой

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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 27 ноября 2018, 20:36

      Правильнее будет: "на Украине".

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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 > Sergey Z 27 ноября 2018, 23:09

      Пусть обижаются сколько хотят,по правилам русского языка правильно будет "на".

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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 > Sergey Z 27 ноября 2018, 23:38

      Это исторически сложившаяся форма наименования. Хватит играть в политкорректность.

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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 > Sergey Z 28 ноября 2018, 10:40

      Ты чего так вписался за хохлов? Не надо так переживать за "братьев", сами разберутся. А по поводу русского языка, советую не указывать человеку с двумя высшими образованиями. И не я утверждаю, что эта форма наименования сложилась исторически. Если интересно - интернет тебе поможет.

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