«Ворскла» и «Арсенал» сыграют в Украине, несмотря на угрозу военного положения

УЕФА не видит оснований для переноса матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом». Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести военное положение в связи «с агрессией России в Керченском проливе».

Проводящая организация гарантирует, что все меры безопасности будут соблюдены. Стадион в Полтаве вмещает более 20 тысяч зрителей.

Лондонцы уже обеспечили себе путевку в плей-офф.