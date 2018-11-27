«Ворскла» и «Арсенал» сыграют в Украине, несмотря на угрозу военного положения

Игру перенесли в итоге в Киев с Полтавы.Я просто в шоке- у меня на сегодня уже билеты на поезд взяты были и назад(билет на игру я купил еще в сентябре),теперь мне надо брать билеты на Киев,думать где там ночевать и аж в пятницу ехать домой
УЕФА не видит оснований для переноса матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом». Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести военное положение в связи «с агрессией России в Керченском проливе».
Проводящая организация гарантирует, что все меры безопасности будут соблюдены. Стадион в Полтаве вмещает более 20 тысяч зрителей.
Лондонцы уже обеспечили себе путевку в плей-офф.