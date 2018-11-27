Ротенберг: «Настроение в «Локомотиве» хорошее»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» заверил, что в команде хорошее настроение, несмотря на поражение в последней игре чемпионата России.

«Настрой у нас боевой. Для нас завтра будет очень важная игра. Да, мы уже не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, но мы хотим пройти в Лигу Европы. Так что настроение у всех хорошее.

У нас была серьeзная подготовка. Самое главное, чтобы завтра после игры мы были в хорошем настроении», – сказал игрок.

Матч с турками состоится завтра, 28 ноября.