Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ротенберг: «Настроение в «Локомотиве» хорошее»

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» заверил, что в команде хорошее настроение, несмотря на поражение в последней игре чемпионата России.

    «Настрой у нас боевой. Для нас завтра будет очень важная игра. Да, мы уже не выйдем в плей-офф Лиги чемпионов, но мы хотим пройти в Лигу Европы. Так что настроение у всех хорошее.

    У нас была серьeзная подготовка. Самое главное, чтобы завтра после игры мы были в хорошем настроении», – сказал игрок.

    Матч с турками состоится завтра, 28 ноября.

    Источник: Чемпионат.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2018 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52

      de ligt 27 ноября 2018, 20:24

      Особенно у ротенберга настроение хорошее.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 