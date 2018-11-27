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    Чинквини: «Манчини не был сосредоточен на «Зените», поскольку хотел в сборную Италии»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что бывший главный тренер команды Роберто Манчини психологически не был сосредоточен на работе в нашей стране.

    «Роберто начинал работу на энтузиазме, но потом все изменилось. После невыхода сборной Италии на чемпионат мира-2018 он любой ценой хотел стать ее главным тренером, и концентрация на «Зените» пропала. Сейчас, в сборной, мы видим настоящего Манчини», – сказал Чинквини Tuttomercatoweb.

    Манчини не смог вывести «Зенит» в Лигу чемпионов.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    27.11.2018 19:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 28 ноября 2018, 09:35

      а сейчас что при Семаке Зенит играет лучше что ли причём здесь Манчини если нет приличных игроков то и тренировать неинтересно вот у него и пропал интерес

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 ноября 2018, 20:34

      Любой главный тренер не должен говорить такие вещи вслух, тем более ЗП в Зените получал немалую и, наверно, вовремя.

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 27 ноября 2018, 19:44

      Об этом ублюдке Манчини надо возвезти уголовное дело... трениришечка гребанный....

      -1
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > qwera 1969 24 декабря 2018, 18:36

      ты . ущербный ! Манчини -это сила ! отличный игрок и хороший тренер !

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 19:39

      Не сосредоточенный или настоящий Манчини нам давно фиолетово... Пусть теперь в его "профессионализме" убедятся теперь в самой Италии.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 27 ноября 2018, 19:34

      Это говорит только о непрофессионализме Манчини и больше ни о чем.

      0
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