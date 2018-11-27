Чинквини: «Манчини не был сосредоточен на «Зените», поскольку хотел в сборную Италии»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что бывший главный тренер команды Роберто Манчини психологически не был сосредоточен на работе в нашей стране.

«Роберто начинал работу на энтузиазме, но потом все изменилось. После невыхода сборной Италии на чемпионат мира-2018 он любой ценой хотел стать ее главным тренером, и концентрация на «Зените» пропала. Сейчас, в сборной, мы видим настоящего Манчини», – сказал Чинквини Tuttomercatoweb.

Манчини не смог вывести «Зенит» в Лигу чемпионов.