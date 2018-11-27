Адвокат Мамаева не исключил, что заключение футболиста могут продлить еще на два месяца

Адвокат Игорь Бушманов, защищающий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что футболист действительно может провести в тюрьме еще два месяца.

В начале октября суд арестовал Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время игроки находятся в СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее сообщалось, что следствие может потребовать продлить заключение Мамаева и Кокорина до февраля.

– Ранее вы говорили, что Мамаеву незаконно отказывали в пересмотре меры пресечения. Есть ли подвижки в этом вопросе?

– Сейчас мы сосредоточились на подготовке объективных доводов и дополнительных доказательств в опровержение возможной позиции следствия о необходимости дальнейшего содержания Павла под стражей. Предоставим их суду на следующей неделе. Безусловно, рассчитываем, что нашу позицию примут во внимание следствие или суд. Надеемся, что будет вынесено компромиссное для всех сторон процессуальное решение о дальнейшей мере пресечения. Все основания для ее смягчения, на мой взгляд, имеются.

– А какова вероятность, что срок заключения под стражу продлят еще на два месяца?

– Вполне возможно, что следствие инициирует перед судом соответствующее ходатайство. По закону, его можно подать в суд не позднее, чем за семь суток до истечения срока ареста. В этом речь идет о 1 или 3 декабря, поскольку крайний процессуальный срок приходится на выходной. Суд должен рассмотреть такое ходатайство в течение пяти суток.