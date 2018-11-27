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    Адвокат Мамаева не исключил, что заключение футболиста могут продлить еще на два месяца

    Адвокат Игорь Бушманов, защищающий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что футболист действительно может провести в тюрьме еще два месяца.

    В начале октября суд арестовал Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время игроки находятся в СИЗО-2 «Бутырка».

    Ранее сообщалось, что следствие может потребовать продлить заключение Мамаева и Кокорина до февраля.

    – Ранее вы говорили, что Мамаеву незаконно отказывали в пересмотре меры пресечения. Есть ли подвижки в этом вопросе?

    – Сейчас мы сосредоточились на подготовке объективных доводов и дополнительных доказательств в опровержение возможной позиции следствия о необходимости дальнейшего содержания Павла под стражей. Предоставим их суду на следующей неделе. Безусловно, рассчитываем, что нашу позицию примут во внимание следствие или суд. Надеемся, что будет вынесено компромиссное для всех сторон процессуальное решение о дальнейшей мере пресечения. Все основания для ее смягчения, на мой взгляд, имеются.

    – А какова вероятность, что срок заключения под стражу продлят еще на два месяца?

    – Вполне возможно, что следствие инициирует перед судом соответствующее ходатайство. По закону, его можно подать в суд не позднее, чем за семь суток до истечения срока ареста. В этом речь идет о 1 или 3 декабря, поскольку крайний процессуальный срок приходится на выходной. Суд должен рассмотреть такое ходатайство в течение пяти суток.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2018 17:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 ноября 2018, 21:27

      Заповедь монаха: - "Путь наш во мраке".
      ...........................................................................
      Нравоучение от родного отца: "Запомни сынок, человек всегда знает, что он делает".
      ............................................................................
      Пусть посидит и подумает, что он делал во благо или во вред Человеку.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 ноября 2018, 21:09

      Не звезди, суд и условно. Порка закончилась

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 27 ноября 2018, 20:07

      А чего..Христос не помогает??? Пусть попросит русского истинного бога Перуна..может богиню Ладу..если он русский конечно..)

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Миша13 27 ноября 2018, 21:24

      Да он их не знает. Он крещён православной верой. Он даже не в курсе, что Владимир крестил греческой - правоверной. А наших Богов уже все забыли.
      Ну пусть теперь отдувается, любитель Евангелия.

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      Рейтинг: +1292

      каа 27 ноября 2018, 19:47

      А по моему этих адвокатов гнать надо в шею... "доят" они Сашу и Пашу...Таких дел по России миллионы... каждый день драки похлещще... и ничего...отделываются предупреждением...а тут то же самое ...только попались два дурака с кошельками...тошно от этой системы "правосудия"...
      Оштрафовать обе стороны - за провокацию одних..за не сдержанность других ...благо и те и те не бедствуют... и весь штраф в детские дома и приюты... всего то делов...а то кормят псевдо адвокатов...тьфу

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 27 ноября 2018, 19:45

      где 2 месяца там и 2 года

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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 27 ноября 2018, 19:43

      Нечего упырей выпускать на улицу, пусть сидят .чем больше тем лучше.

      0
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 27 ноября 2018, 19:07

      наверное, по футболу скучают...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 27 ноября 2018, 18:43

      Впаяют 7 лет,что бы порадовать народ перед повышением цен на бензин.Ведь предварительный сговор со стулом очевиден всем ,кто хоть что то понимает в российском правосудии.

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 27 ноября 2018, 18:26

      Второй дом обретают .

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 27 ноября 2018, 18:22

      а на полгода,можно?

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