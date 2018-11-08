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    «Росбалт»: Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлят до 8 февраля

    Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, срок следствия по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет продлен на два месяца.

    8 октября футболисты стали участниками двух драк в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря, выдвинув обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    В настоящее время в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим – водителю ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку, чиновнику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Экспертизы должны точно определить характер и тяжесть травм пострадавших от Кокорина и Мамаева.

    Кроме того, следственное управление получило новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые в данный момент изучаются.

    Источник: «Росбалт»

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    08.11.2018 16:45
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    Комментарии38
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      Рейтинг: -546

      massaboss 8 ноября 2018, 20:45

      Почему все СМИ молчат за какой один (один!!!) московский клуб болеют (симпатизируют) все "пострадавшие"? В первый день скандала сообщил один телеканал, а потом как забыли все. Догадайтесь с одного раза...

      -1
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      Рейтинг: -546

      massaboss > massaboss 8 ноября 2018, 21:02

      Одного ИГО-ГО

      0
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      Рейтинг: +33

      poliksmile 8 ноября 2018, 19:22

      Если бы я чиновнику минпромторга стулом в ухо дал, то давно на кладбище лежал или лет 7 строгача схлопотол.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 ноября 2018, 18:54

      Цирк!!! Такое ощущение,что они убили и закопали человек 10 и теперь идёт опознание и следственный эксперимент, а был бы на их месте Вася Пупкин давно бы уже дали 15 суток или штраф и всё но это же игроки Зенита и Краснодара и московским надо поднасрать им чтобы опять Локомотив или ЦСКА стали чемпионом,но только не Зенит или Краснодар.Как только Зенит поплывёт и скорей всего это случится уже в следующем матче и далее так как в нападении у команды играть некому Дзюба сдулся и травмирован, если бы Зенит не лидировал до сих пор их давно бы уже выпустили

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss > Garrincha58 8 ноября 2018, 19:03

      Как только таблицу возглавили Зенит, Краснодар и Ростов, так сразу начались эти подставы и судейские чудеса. Москва в шоке. Пожар. Столица в Ж....

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Garrincha58 8 ноября 2018, 19:09

      ага заговор мировой буржуйский не иначе...не пиши чушь.

      3
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      Рейтинг: +6256

      rash1959 > Garrincha58 8 ноября 2018, 19:37

      Ты очень глубоко задумался, в дебри полез, попроще думай. Просто они табуреткой разбили голову человеку. Этого мало??? На этот случай написан закон, и он заработал.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 8 ноября 2018, 18:44

      Либо рубль обрушить собираются,либо цены на бензин поднять,а может быть то и другое вместе.Сразу после этого порадуют народ приговором,лет по 7м могут впаять.

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 8 ноября 2018, 18:32

      2 месяца дополнительных будут оценивать тяжесть травм Пака? А напомните он из комы уже вышел Пак, после этого инцедента? Видимо его кома мешает оценить тяжесть его травм быстро, других-то причин не вижу.

      3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 8 ноября 2018, 18:22

      Продление сроков следствия не означает продление сроков содержания под стражей. Чиновник мутит. А экспертиза видоофайлов долгое дело. Интерестно- сообщали, что делом занимаются 18 следаков...Продолжают высасывать доказательства хулиганства. Явный перебор... Надеюсь срок ареста не продлят и дело развалится. Здоровья ребятам.

      4
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский > Валерий1965 8 ноября 2018, 19:16

      а по моему все просто. не успевают бабосы все отжать.

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 ноября 2018, 18:17

      До 8 февраля 2019 года ??? Без мата трудно выразить своё мнение по этому случаю...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67857

      portero 8 ноября 2018, 18:16

      итак еще годик..

      3
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      Рейтинг: +76

      Наш 8 ноября 2018, 18:08

      Можно подумать убийство Кеннеди расследуют.Сразу было понятно, что заказуха, подножка Симаку. Явной доказухи нет, вот и тянут резину.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2548

      Челнинец > Наш 8 ноября 2018, 18:15

      ты больной? причем тут Семак?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Наш 8 ноября 2018, 18:18

      Нет. По всей видимости будут по второму эпизоду в кафе вменять обвинение группе лиц по статье связанной с экстремизмом, где если не ошибаюсь арест до 3 месяцев.

      -1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Челнинец 8 ноября 2018, 18:55

      ну не Семаку лично,а команде

      -1
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak > Garrincha58 8 ноября 2018, 19:34

      Держат придурков, чтоб навредить Зениту?!
      Иди ты...

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > Garrincha58 8 ноября 2018, 21:33

      такую чушь несешь, просто связи чиновника выше чем у футболистов, а команда тут ваще не причем!

      1
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      Рейтинг: -546

      massaboss 8 ноября 2018, 17:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гинер отменяй заказуху, иначе твои тоже пострадают от травм на поле.Как Обл_ков и Фернандес. Бог все видит.

      -12
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      ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML > Sergey Z 8 ноября 2018, 18:08

      Видимо ещё и из жопы

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > ALEX ML 8 ноября 2018, 18:12

      У мужика

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      Рейтинг: -546

      massaboss > Sergey Z 8 ноября 2018, 18:33

      Выпадают на пол жеребята из кобыл.

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      Рейтинг: -546

      massaboss > altezzik 8 ноября 2018, 18:38

      Ты свои ЛГБТ замашки брось

      -1
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      Рейтинг: -546

      massaboss > ALEX ML 8 ноября 2018, 18:40

      Ваш поэт потяфкал на Зенит и пропустил изза травм два чемпионата.Бог все видит. И ты готовься на койку. Я с БГ договорился.

      -1
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец > massaboss 8 ноября 2018, 21:34

      старческий маразм не излечим!

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