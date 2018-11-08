«Росбалт»: Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлят до 8 февраля

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, срок следствия по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет продлен на два месяца.

8 октября футболисты стали участниками двух драк в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря, выдвинув обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

В настоящее время в рамках расследования назначены экспертизы потерпевшим – водителю ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку, чиновнику Минпромторга Денису Паку и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Экспертизы должны точно определить характер и тяжесть травм пострадавших от Кокорина и Мамаева.

Кроме того, следственное управление получило новые видеозаписи инцидентов с футболистами, которые в данный момент изучаются.