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    Моуринью: «Если вы чувствуете давление на своем стадионе, оставайтесь дома и смотрите игру по телевизору»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне домашнего матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз» подчеркнул, что никогда не чувствует давления трибун на собственном стадионе.

    «Думаю, будет неуважительно по отношению к стадиону и болельщикам сказать, что мы предпочитаем играть на выезде. Если вы спросите меня, предпочитаю ли я играть против «Янг Бойз» дома или уехать в Берн, я отвечу, что предпочитаю всегда играть дома.

    Если вы чувствуете давление, когда люди приходят вас поддержать, оставайтесь дома и смотрите матч по телевизору. Я никогда не чувствую давления дома», – сказал Моуринью.

    Встреча «МЮ» – «Янг Бойз» состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Goal

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    27.11.2018 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 27 ноября 2018, 17:31

      Очередная вата будет,сто пудов!

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