Защитник ЦСКА Чернов: «В ЛЧ мы научились полностью выкладываться на поле с первых минут»

Защитник ЦСКА Никита Чернов вспомнил первый матч с «Викторией» Пльзень на групповом этапе Лиги чемпионов, который завершился в Чехии со счетом 2:2.

«В первой игре мы отыгрались лишь в дополнительное время, и было сложно претендовать на победу. Тот матч стал для многих из нас дебютом в Лиге чемпионов – мы научились тому, что нужно полностью выкладываться на поле с первых минут. В какой-то степени, конечно, сказалось и волнение. Но с каждой новой игрой мы становимся все более опытными», – сказал Чернов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Виктория» состоится во вторник, 27 ноября, в 20:55 по московскому времени.