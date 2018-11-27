«Краснодар» продлил контракт с Классоном до 2021 года

Пресс-служба «Краснодара» объявила о продлении контракта с полузащитником команды Виктором Классоном.

Новое соглашение шведского легионера рассчитано до лета 2021 года. Прежний контракт действовал до 2020 года.

«Руководство ФК «Краснодар» рассчитывает, что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед и покорении турнирных вершин», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне швед сыграл в 14 матчах в РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.