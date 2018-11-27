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    «Краснодар» продлил контракт с Классоном до 2021 года

    Пресс-служба «Краснодара» объявила о продлении контракта с полузащитником команды Виктором Классоном.

    Новое соглашение шведского легионера рассчитано до лета 2021 года. Прежний контракт действовал до 2020 года.

    «Руководство ФК «Краснодар» рассчитывает, что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед и покорении турнирных вершин», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    В текущем сезоне швед сыграл в 14 матчах в РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    27.11.2018 11:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +177

      ДениМ 28 ноября 2018, 00:08

      Отличная новость! Я рад и за клуб и за Виктора. Уверен, что он не пойдет обмывать новый контракт и мутузить кого-нибудь на стоянке или в кафешке :) Удачи Виктору и Краснодару!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 27 ноября 2018, 18:02

      Очень позитивный ход руководства Краснодара. Классон очень полезный игрок умеющий как забивать,так и отдать острую передачу.Да и в команде он прекрасно освоился.Хороших игр в дальнейшем,Виктор!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 17:12

      Игрок качественный, один из лидеров команды и решение верное. Если на него будет спрос, то и продадут за хорошие для " Краснодара" деньги.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:28

      Для Краснодара это правильный ход. Классон показывает игру хорошего уровня.

      3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 27 ноября 2018, 16:09

      Еще бы Гранквиста вернуть-вот это было-бы здорово.

      4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 27 ноября 2018, 15:54

      В мечтах только. Зенит уже купил чемпионство на пару тройку лет

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 27 ноября 2018, 15:16

      Очень хорошая новость.

      2
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:56

      Классон классный игрок

      3
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      Рейтинг: +799

      амани 27 ноября 2018, 13:43

      молодец Краснодар, хорошими футболистами не разбрасываются.......

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 27 ноября 2018, 12:25

      Такими разбрасываться нельзя

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