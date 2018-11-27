Стадиону «Динамо» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо». Он получил название «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».

«В Москве завершилась реконструкция легендарного стадиона «Динамо», который станет спортивным комплексом, где можно проводить соревнования мирового уровня. 26 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного стадиона «Динамо». Теперь он будет называться «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта. Речь идет о футбольном стадионе, который сможет вместить более 26,3 тысяч зрителей, и малой спортивной арене, вместимость которой в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тысяч человек. Общая площадь этих объектов составила более 200 тысяч квадратных метров. Реконструкция стадиона обошлась инвестору ЗАО «Управляющая компания «Динамо» в 9 миллиардов рублей.

Стадион «Динамо» – объект культурного наследия регионального значения, строители сохранили композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов Большой спортивной арены стадиона в редакции 1928 и 1936 годов.

Здесь появятся здания Академии спорта «Динамо» и новый городской квартал, строительство которого уже началось, а также тематический парк со спортивными площадками и досуговыми зонами. Академия спорта «Динамо» будет представлять собой современный спортивно-тренировочный комплекс общей площадью 62,8 тысяч квадратных метров, включающий две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, а также медико-восстановительный центр», – рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Решение о реконструкции стадиона «Динамо» было принято в 2007 году, а строительство началось в марте 2014 года.