Гинер – о выкупе Влашича: «Согласится «Эвертон» или нет – не знаем»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что переговоров о выкупе трансфера полузащитника Николы Влашича у «Эвертона» на данный момент не ведутся.

– Есть смысл говорить о выкупе Влашича, учитывая, что каждый хороший матч повышает его стоимость?

– Дело не в том, что стоимость растет или уменьшается. У нас был разговор с «Эвертоном», что мы берем Влашича на год или два в аренду, а опцию выкупа нам не прописывают. Согласятся они или нет – не знаем. Мы еще не разговаривали.

– ЦСКА это было бы интересно?

– Думаю, и нам, и самому Влашичу это интересно. Как я сказал, Саша Головин мог, как Влашич, оказаться в АПЛ, но на скамейке. При этом это игроки высокого уровня. Прийти туда и сразу начать играть тяжело.