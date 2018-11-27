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    Гинер – о выкупе Влашича: «Согласится «Эвертон» или нет – не знаем»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что переговоров о выкупе трансфера полузащитника Николы Влашича у «Эвертона» на данный момент не ведутся.

    – Есть смысл говорить о выкупе Влашича, учитывая, что каждый хороший матч повышает его стоимость?

    – Дело не в том, что стоимость растет или уменьшается. У нас был разговор с «Эвертоном», что мы берем Влашича на год или два в аренду, а опцию выкупа нам не прописывают. Согласятся они или нет – не знаем. Мы еще не разговаривали.

    – ЦСКА это было бы интересно?

    – Думаю, и нам, и самому Влашичу это интересно. Как я сказал, Саша Головин мог, как Влашич, оказаться в АПЛ, но на скамейке. При этом это игроки высокого уровня. Прийти туда и сразу начать играть тяжело.

    Источник: «Россия 24»

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    27.11.2018 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +799

      амани 27 ноября 2018, 13:47

      классный футболист , везде играет хорошо, разницы нет в какой стране

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