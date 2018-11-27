Магнуссон: «Надеемся, что соперники ЦСКА в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон верит, что у его команды есть реальные шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

«У нас все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов. Мы надеемся, что наши соперники в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки в оставшихся матчах.

Однако мы должны думать о себе и быть предельно сосредоточенными на собственных играх. В первую очередь, конечно, речь о предстоящей встрече с «Викторией». Мы должны добиться победы», – рассказал Магнуссон.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Виктория» состоится во вторник, 27 ноября, в 20:55 по московскому времени.