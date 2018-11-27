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    Магнуссон: «Надеемся, что соперники ЦСКА в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон верит, что у его команды есть реальные шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

    «У нас все еще есть шанс пройти в следующую стадию Лиги чемпионов. Мы надеемся, что наши соперники в борьбе за выход в плей-офф потеряют очки в оставшихся матчах.

    Однако мы должны думать о себе и быть предельно сосредоточенными на собственных играх. В первую очередь, конечно, речь о предстоящей встрече с «Викторией». Мы должны добиться победы», – рассказал Магнуссон.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Виктория» состоится во вторник, 27 ноября, в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    27.11.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:05

      Конечно потеряют ,ведь они играют между собой.

      1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 10:00

      надо думать чтоб набрать свои , а не о потерях других

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > серега кашин 27 ноября 2018, 10:50

      Он и об этом сказал. Потери противников тоже нужно учитывать.

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