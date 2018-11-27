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    Бийол – о выходе ЦСКА в плей-офф ЛЧ: «Будет сложно, но мы надеемся это сделать»

    Полузащитник ЦСКА​ Яка Бийол рассказал о настрое команды на три очка в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории».

    «Любой матч в Лиге чемпионов очень сложный, и предстоящий не станет исключением. Мы сделаем все, чтобы взять три очка в игре с «Викторией». Пройти в плей-офф нам будет сложно, но мы надеемся это сделать.

    Если не получится, то, конечно, очень хотим занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы», – сказал Бийол.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Виктория» состоится во вторник, 27 ноября, в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    27.11.2018 08:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:53

      удачи

      1
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      Рейтинг: +212

      Kalida 27 ноября 2018, 10:24

      Вот с таким настроем сборная России должна была выходить на игру против Швеции.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 27 ноября 2018, 09:21

      Ха ха ха... Смешно. Я уже и не думаю об этом. Это надо две игры выиграть что мало вероятно да и рома должна проиграть один матч.это не реально. Вот за третье местоиименно сегодня матч будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 09:05

      С финансовой стороны безусловно выйти из группы в плей-офф ЛЧ было бы для ЦСКА большой удачей. Но и третье место в группе, игры в ЛЕ добавят международного опыта пацанам, уверенности в себе на будущий сезон.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 ноября 2018, 08:42

      Нужно выигрывать у Виктории, а там как сложится игра Реала и Ромы
      и при благоприятном исходе и выигрыше ЦСКА у Реала появится шанс
      пройти в плей-офф ЛЧ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > vladimir-7 27 ноября 2018, 08:51

      Если Реал сыграет вничью или проиграет сегодня, шанс останется. А в случае победы над Реалом абсолютно точно будет плей-офф ЛЧ. Но сейчас главное - это Виктория. После победы над Реалом четвертое место будет провалом.

      4
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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 > bset 27 ноября 2018, 09:22

      Это точно!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 27 ноября 2018, 08:28

      Первый матч если бы выиграли с Викторией, то может быть вышли бы..

      2
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