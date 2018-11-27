Бийол – о выходе ЦСКА в плей-офф ЛЧ: «Будет сложно, но мы надеемся это сделать»

Полузащитник ЦСКА​ Яка Бийол рассказал о настрое команды на три очка в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Виктории».

«Любой матч в Лиге чемпионов очень сложный, и предстоящий не станет исключением. Мы сделаем все, чтобы взять три очка в игре с «Викторией». Пройти в плей-офф нам будет сложно, но мы надеемся это сделать.

Если не получится, то, конечно, очень хотим занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы», – сказал Бийол.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Виктория» состоится во вторник, 27 ноября, в 20:55 по московскому времени.