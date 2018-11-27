«МЮ» составит конкуренцию «Челси» и «Эвертону» в борьбе за Арнаутовича

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович входит в трансферные цели «Челси» и «Эвертона».

Конкуренцию им составит «Манчестер Юнайтед», который рассматривает вариант приобретения австрийского форварда предстоящим летом. Это может произойти в том случае, если к тому времени Жозе Моуринью сохранит пост главного тренера команды.

Действующий контракт 29-летнего Арнаутовича рассчитан до середины 2021 года, но в «МЮ» не хотят платить за футболиста большую сумму.

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в АПЛ игрок, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.