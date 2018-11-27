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    «МЮ» составит конкуренцию «Челси» и «Эвертону» в борьбе за Арнаутовича

    Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович входит в трансферные цели «Челси» и «Эвертона».

    Конкуренцию им составит «Манчестер Юнайтед», который рассматривает вариант приобретения австрийского форварда предстоящим летом. Это может произойти в том случае, если к тому времени Жозе Моуринью сохранит пост главного тренера команды.

    Действующий контракт 29-летнего Арнаутовича рассчитан до середины 2021 года, но в «МЮ» не хотят платить за футболиста большую сумму.

    В текущем сезоне футболист провел 11 матчей в АПЛ игрок, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: The Telegraph

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    27.11.2018 07:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 27 ноября 2018, 13:06

      В МЮ он вполне может стать преемником Ибры по части себялюбия и гонора.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 27 ноября 2018, 09:06

      Как по мне дак сомнительная сделка....да и игрок то очень средний

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:50

      Арнаутович игрок мастеровитый, но возрастной. В "МЮ" и "Челси" таких в команде предостаточно. Надо покупать креативных качественных игроков не старше 26-27 лет. И смотреть хотя бы на ближайшую перспективу, а не на сиюминутный результат, которого может и не быть.

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