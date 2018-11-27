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    «Фонтанка»: фанаты «Спартака» из Санкт-Петербурга избили топ-менеджера «Метростроя»

    Начальник производственно-распорядительного отдела компании «Метрострой» Максим Кузнецов был атакован группой болельщиков «Спартака» из Санкт-Петербурга, сообщило издание «Фонтанка».

    Нападение совершили 20-летний участник неформального объединения «Застава» (петербургские болельщики «Спартака»), а также его 37-летний приятель. Оба задержаны.

    По информации «Фонтанки», из их объяснений следует, что жертву им указали заранее, однако это не связано с работой Кузнецова в «Метрострое. Предположительно, на цель им указали», – описывает ситуацию источник.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: «Фонтанка»

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    27.11.2018 01:07
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 15:07

      В таких криминальных случаях совсем не нужно приписывать клубную принадлежность.

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > zigbert 27 ноября 2018, 19:09

      Зачем болельщикам Спартака работник питерского метростроя? А вот тому кто не может получить заработанные на постройке фиолетовой ветки метро СПБ(Проспект Славы,Дунайская,Шушары) деньги, по разным причинам может быть огорчён этим обстоятельством. Не думаю, что это были болельщики клуба Спартак Москва...

      0
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      Рейтинг: +151

      Димон9 27 ноября 2018, 12:20

      Фанаты Спартака избили Фанаты Зенита ограбили Фанаты ЦСКА выкурили косяк Фанаты Локомотива не перевели старушку через дорогу Фанаты Краснодара не сдали металлолом.ВО ВСЕМ КРИМИНАЛЕ ВИНОВАТЫ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ.ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.ЛОВИ ФАНАТОВ.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 ноября 2018, 10:35

      мало ли кто за кого болеет давайте теперь весь криминал приписывать к футболу

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 27 ноября 2018, 10:17

      Ждем все криминальные новости из Питера с указанием за какую команду болеют потерпевшие и подозреваемые. Или это только, если это болельщики Спартака?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 ноября 2018, 09:49

      Это уже не хулиганка. Сизо-суд- тюрьма, лет на 6.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 27 ноября 2018, 08:13

      Причем тут футбол и вообще Спартак? Просто два быдлана напали на человека, которого им указали заранее. Предположительно, на цель им указали.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:10

      Ждём новость, что фаны " Зенита" в Москве избили кого-то из "Лукойла" по наводке...

      4
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      Рейтинг: +2410

      baden69 > Persona_non_Grata 27 ноября 2018, 14:02

      Видимо Вы плохо знаете Москву... В Москве болельщиков Зенита, а так же других не московских клубов, предостаточно, так же как и в других городах России.

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 27 ноября 2018, 07:59

      В питере есть такой вид животных как питерские фанаты Спартака?))

      -1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 27 ноября 2018, 07:13

      Это как то относится к футболу?!!

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 27 ноября 2018, 05:47

      Новости из криминального Петербурга..мда..

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