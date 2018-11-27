«Фонтанка»: фанаты «Спартака» из Санкт-Петербурга избили топ-менеджера «Метростроя»

Начальник производственно-распорядительного отдела компании «Метрострой» Максим Кузнецов был атакован группой болельщиков «Спартака» из Санкт-Петербурга, сообщило издание «Фонтанка».

Нападение совершили 20-летний участник неформального объединения «Застава» (петербургские болельщики «Спартака»), а также его 37-летний приятель. Оба задержаны.

По информации «Фонтанки», из их объяснений следует, что жертву им указали заранее, однако это не связано с работой Кузнецова в «Метрострое. Предположительно, на цель им указали», – описывает ситуацию источник.

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