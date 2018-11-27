Бояринцев: «Глушакову удается сохранять лидерские качества, находясь под давлением»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал ситуацию вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова.

– Как восприняли заявление «Фратрии»?

– Мне сложно комментировать заявления болельщиков. Для меня Глушаков – хороший футболист. Человек, который многое сделал для чемпионства 2017 года.

Возможно, у Дениса были какие-то разногласия с Массимо Каррерой. Однако объективно это могут оценить только люди, находящиеся внутри коллектива. А болельщики и мы с вами – лишь сторонние наблюдатели.

Но я считаю неправильным, когда одного вносят в самолет на руках, а на второго обрушивается столько негатива.

И я не вижу логики в разговорах о том, что Глушаков не достоин капитанской повязки. В матче с «Крыльями» он еще раз показал свои лидерские качества.

– Насколько Глушаков полезен нынешнему «Спартаку»? Он по-прежнему лидер?

– Сложно сохранять лидерские качества, находясь под таким давлением. Но Глушакову это удается, пусть и не в полной мере.

Денис выкладывается на поле по максимуму. Для меня это очевидно. И не только для меня. Общался со многими футбольными людьми. Не встречал тех, кто критиковал бы Глушакова за самоотдачу.

Потоки грязи льются только со стороны фанатов. Чем Денис им так не угодил, даже не знаю.