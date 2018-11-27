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    Бояринцев: «Глушакову удается сохранять лидерские качества, находясь под давлением»

    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал ситуацию вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова.

    – Как восприняли заявление «Фратрии»?

    – Мне сложно комментировать заявления болельщиков. Для меня Глушаков – хороший футболист. Человек, который многое сделал для чемпионства 2017 года.

    Возможно, у Дениса были какие-то разногласия с Массимо Каррерой. Однако объективно это могут оценить только люди, находящиеся внутри коллектива. А болельщики и мы с вами – лишь сторонние наблюдатели.

    Но я считаю неправильным, когда одного вносят в самолет на руках, а на второго обрушивается столько негатива.

    И я не вижу логики в разговорах о том, что Глушаков не достоин капитанской повязки. В матче с «Крыльями» он еще раз показал свои лидерские качества.

    – Насколько Глушаков полезен нынешнему «Спартаку»? Он по-прежнему лидер?

    – Сложно сохранять лидерские качества, находясь под таким давлением. Но Глушакову это удается, пусть и не в полной мере.

    Денис выкладывается на поле по максимуму. Для меня это очевидно. И не только для меня. Общался со многими футбольными людьми. Не встречал тех, кто критиковал бы Глушакова за самоотдачу.

    Потоки грязи льются только со стороны фанатов. Чем Денис им так не угодил, даже не знаю.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: «Советский Спорт»

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    27.11.2018 00:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 14:57

      Ничего не скажешь ,самоотдача у Глушакова в матче с КС ,была. Видно что он в неплохой физической форме. Только вот большой брак в передачах и не использованных голевых моментах. Судя по всему Кононов доверяет нему и у Глушакова будет возможность показать все свои лучшие качества. Да в чемпионском сезоне он был лидером Спартака и показывал своей игрой ,забитыми мячами что он таковым и является. Никто не спорит в отсутствии у него желания играть. Но что с ним случилось после? Почему он перестал предъявлять к себе требовательность? И кто виновен с его конфликтом с Каррерой? Время покажет на сколько сегодняшний Глушаков способен вести за собой команду и самому показывать уверенную игру.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 27 ноября 2018, 08:29

      Бояринцев: «Глушакову удается сохранять п идерские качества, находясь под давлением»

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      Рейтинг: +23534

      Мары 27 ноября 2018, 02:01

      Твою же богу душу мать.
      Есть ведь такие наивные, которые пытаются из Глушакова вообще представить жертву.И ведь есть такие, кто на это ведётся.Более того, они верят всей официальной информации и журналистам типа Егорова.Матерь божья, что с людьми стало ? Если ты что то не знаешь, ищи.Если тебе что то не понятно, ищи.Если есть сомнения, ищи.Только так ты найдёшь правду для себя.И только так ты сможешь отстоять своё личное мнение.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 04:24

      вот тебе не про "ищи",а про "думай мозгом".футбол отчасти можно сравнить с театром,игроки-это актёры играющие для зрителя,и если актёр сыграл хорошо-то кричат "браво,бис!",кричат за отличное выступление,а если актёр лажает,да ещё и плетёт подковёрные интриги против гл.худрука,то его будут поливать помоями и на премьеры и выступления никто ходить не будет.да вообще,если бы что то подобное в театре началось,то актёришку-смутьяны выкинули бы на раз и потом он бы мыкался по провинции.но у нас российский футбол-у нас обеляют и отмазывают ублюдков и тварей,ссылаясь на точто "игрок хороший и когда-то точно пнул по мячу"

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 04:55

      а если в команде не крыса,а группа крыс? там недобежал,там недоработал,там недодал,вроде бы как старался,но главное слово "вроде бы" и получается как в том анекдоте "ну не шмогла я,не шмогла".деньги в рпфл выбивают всё и многих-масса примеров,когда футболист идёт за длинным рублём,а игра на втором месте.ты правильно сказал-во дворе бьются до захода солнца,потому как проиграть соседнему двору ой как стрёмно. но это заканчивается когда появляются огромные деньги.а шлюшаков обыкновенный жмот до денег-пока контракт не подписали-ходил пешком,устал 2 раза в неделю по полтора часа усердно бегать-надо тренера слить,уж очень он гоняет.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 05:04

      Согласен с Вами.Есть ещё один небольшой нюанс который многие из "ортодоксов" не хотят замечать: у Глушакова есть и осталась поддержка внутри команды среди партнёров.На мой взгляд если бы он был настолько подл и нехорош,как его пытаются выставить многие,он бы оказался в изоляции и внутри команды,от него отвернулись бы игроки.Этого нет.Наоборот Денису всячески оказали и продолжают оказывать поддержку его коллеги по команде.Это наверное о чём- то да говорит?Лично мне не понравилось как повёл себя Денис по отношению к Каррере.То что между ними произошло,это не есть нормально.Но что случилось,то и случилось.Думаю Глушак сам уже не рад и сто раз пожалел о происшедшем.И всё же спускать всех собак только на него одного не правильно.Нужно дать ему шанс исправиться и своей работой на поле доказать что он по прежнему может приносить пользу команде.По духу он спартаковец.Это очевидно.А ошибаться и оступиться может всякий....

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      Каратель > Krossmen73 27 ноября 2018, 05:21

      был у него такой случай,в локомотиве,он тоже поливал грязью тренера,а потом "раскаивался",а поддержка это кто? ребров-навесов-ещёнко?ну может ещё и любитель плакать в соцсетях ханни? А ошибаться и оступиться может всякий....но не всякий сделать для себя правильные выводы

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      Мары > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 10:42

      Потому что лично знаю некоторых дюдей, дающих информацию.

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      Мары > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 16:48

      Конечно.
      Особенно сегодняшнее показушное фото , которое понимающие люди назвали грёбанный стыд.Не последние люди болеющие за Спартак.Люди, которые спонсируют Спартак.Продолжай верить в непогрешимость Глушакова.

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      Мары > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 18:37

      Ты видимо не читал по ссылке, что я оставлял о том какой Глушаков капитан.Ну да ладно, не в этом дело.Я тоже болею за Спартак с 76 года и своим стажем ни кому в глаза не тычу.Я болею за Спартак, а не за ту кучку по интересам которой насрать на таких как я и растереть.Я не желаю болеть за финансовые интересы какого то Глушакова или его боса Измайлова, которые на словах призывают нас на стадион, а на деле гроши в кармане считают.Тебе лично это уже не надоело ? И кстати я не пытаюсь отобрать у глушака лавры чемпионского сезона.Тогда он был лидером и на поле и в раздевалке.И тогда он действительно тянул команду к чемпионству.И его заслуга в этом , как ты говоришь, не малая.Как и Карреры, который помог глушаку раскрытья в полной мере.(А вы всё физрук, физрук.)Но после того сезона началась подковёрная борьба, о которой уже даже обленившееся и ожиревшие СМИ чего только не пишут.Но основной лейтмотив заключен в Измайлове и его присных киллерах.Что на поле, что в СМИ, что в ветеранах.Я тебе ссылки оставлял не просто так.К примеру Андрея Ильича я знаю не понаслышке, а лично.Не раз с ним на трибунах пересекался и один раз на самолёте вместе летели.Не могут такие преданные клубу болелы быть вредителями.Просто не могут.Потому что семью, дом и всё что с ним связано ставят на второе место.А на первом Спартак.

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      Мары > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 18:38

      Это его личное мнение.Его у него никто не отымет.А вот то, что трибуны продолжают освистывать глушака и кричат ему иуда, не прекращается до сих пор.И чтобы это знать, на стадионе бывать по чаще надо.

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      Мары > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 21:02

      Командир, я практически совсем тобой написанным, согласен.Кроме того, что орут трибуны.Всем же рот не закроешь.У всех своя позиция.Люди не согласны с политикой клуба в отношении всех выше перчисленных.Раковую опухоль надо вырезать, а клуб фактически издевается над своими болельщиками.Прикинь, с сегодняшнего дня клуб банит всех кто упоминает Глушакова либо Карреру на своём официальном сайте.Прикинь, клуб пошёл против болел.Недавно разговаривал со знакомой, которая выкупила абонементы в ВИП ложу.Она говорит, что собирается сдавать абонементы.Я такого за всё время существования клуба не припомню.Даже при Черве такого не было.

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      Мары > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 21:04

      Это ты прикидываешься если не понимаешь.Если мне плюют в лицо, я либо уйду, либо лицо аппоненту начищу.Я болею за СПАРТАК, а не за отдельных личностей в этом клубе.И мне искренне жаль, что ты этого не понимаешь.

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      Мары > 22 raza chemp 27 ноября 2018, 21:07

      А кто тебе сказал, что мне нынешний тренер не нравится ? Мне фактически уже безразлично кого очередным клоуном назначат.Кононов, пусть Кононов.Главное, что теперь ВЫ, всёпрощальщики, будете пожинать плоды.Нет вообще ни какого сомнения.Болезнь, так и не вылечили.И получай информацию не с одного источника, а с разных.Может поумнеешь.

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      Мары > 22 raza chemp 28 ноября 2018, 02:22

      (М)удила, зайди на блог "о футболе с юмором".Там простые болельщики и почитай , что простые и не простые (не бедные) болельщики пишут о том, что сейчас творится на стадионе горе ты болельщик.Вам ссы в глаза, всё божья роса.А там есть люди которые объехали все стадионы Мира со Спартаком и люди из Лукойла, имеющие не одну вышку.Поэтому не рассказывай, что болелы не поддерживают фанатов.Не ври хотя бы в этом.Я понятие не имею часто ли ты ходишь на стадион, а я стараюсь делать это регулярно.Правда не всегда получается.Каждый живёт своим умом и только ты один Дартаньян.Только твоя правда правдивая, а остальное от лукавого.Но в жизни так не бывает.Поэтому сворачиваем этот разговор.Кстати на том блоге есть и постарше меня персонажи.И мне не сорок , а полтос.Адью амиго.Будешь писать не отвечу.Такие как ты твердолобые и руководство страны выбрали (м)удачьё и пенсии копеешной радуетесь.Удивляюсь как можно слушать и поддерживать тех, кто тебя же в говно вгоняет.Живи и радуйся если у тебя всё хорошо и не пытайся мне вбить в голову свои мантры.Я верю своим глазам и друзьям.Тебя же знаю без году неделя.Так что не растраивайся когда твой мирок паралельной реальности рухнет тебе на голову.
      Разговора больше не будет.

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