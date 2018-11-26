Мойес: «В «Манчестер Юнайтед» мне дали мало времени. Клуб мог продолжить прогрессировать»

ой, уж лучше Моуриньо, чем вы с ван Галом - два философа. От игры МЮ под вашим руководством только экзистенциальный кризис развиться может.
Не надо тут звездеть, про шансы, возможности и т.п. Ты всё показал, что мог, а мог, оказывается, весьма немногое.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес высказал мнение, почему он не взял трофеев с командой. Специалист полагает, что ему нужно было дать больше времени на работу.
«Конечно, я считаю, что мне дали мало времени. Я провел в команде всего лишь десять месяцев. При мне клуб мог прогрессировать. Просто нужно было подождать с моим увольнением», – сказал тренер TalkSport.
Мойес тренировал «Юнайтед» в 2013-2014 годах.