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    Мойес: «В «Манчестер Юнайтед» мне дали мало времени. Клуб мог продолжить прогрессировать»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес высказал мнение, почему он не взял трофеев с командой. Специалист полагает, что ему нужно было дать больше времени на работу.

    «Конечно, я считаю, что мне дали мало времени. Я провел в команде всего лишь десять месяцев. При мне клуб мог прогрессировать. Просто нужно было подождать с моим увольнением», – сказал тренер TalkSport.

    Мойес тренировал «Юнайтед» в 2013-2014 годах.

    Источник: TalkSport

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    26.11.2018 21:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 ноября 2018, 06:09

      ой, уж лучше Моуриньо, чем вы с ван Галом - два философа. От игры МЮ под вашим руководством только экзистенциальный кризис развиться может.
      Не надо тут звездеть, про шансы, возможности и т.п. Ты всё показал, что мог, а мог, оказывается, весьма немногое.

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 26 ноября 2018, 22:36

      твой клуб эвертон...

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 26 ноября 2018, 22:22

      мб от части он и прав...... намёк в сторону сами знаете кого) и как его ещё не уберут с должности не понятно если честно) мб Фергюсон за него словечко замолвил)

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