Головин: «Учу французский, но дается тяжело»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об адаптации в Лиге 1. Россиянин сообщил, что учит французский язык.

«В первое время тяжело было, но стал намного лучше чувствовать себя здесь, когда познакомился с ребятами и тренером. С ребятами общаюсь на английском. Французский учу, но пока тяжело дается язык. Надеюсь, будет продвижение.

В бытовом плане никаких сложностей особо не было. Я же с девушкой здесь, она помогает. Скоро брат родной приедет, посмотрим», – передает слова игрока официальная группа клуба в социальной сети.

Красно-белые в Лиге 1 идут в зоне прямого вылета.