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    Головин: «Учу французский, но дается тяжело»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об адаптации в Лиге 1. Россиянин сообщил, что учит французский язык.

    «В первое время тяжело было, но стал намного лучше чувствовать себя здесь, когда познакомился с ребятами и тренером. С ребятами общаюсь на английском. Французский учу, но пока тяжело дается язык. Надеюсь, будет продвижение.

    В бытовом плане никаких сложностей особо не было. Я же с девушкой здесь, она помогает. Скоро брат родной приедет, посмотрим», – передает слова игрока официальная группа клуба в социальной сети.

    Красно-белые в Лиге 1 идут в зоне прямого вылета.

    Источник: Группа ФК «Монако» в «Вк»

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    26.11.2018 20:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:23

      Главное не замыкаться в себе и все у тебя сложится нормально.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 ноября 2018, 09:00

      Выучи фразу - "Подайте бывшему депутату Государственной Думы". И всё попрёт.Удачи в лингвистике, а на поле у тебя порядок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 27 ноября 2018, 06:28

      Пусть они русский учат.

      0
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      Рейтинг: +1409

      Hoahin 26 ноября 2018, 22:18

      Так то он и английского не знает, хз на чем он там общается ))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 ноября 2018, 21:31

      мерси ? не туда попал

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 ноября 2018, 20:58

      пуркуа?
      мерде язык-то,
      то ли дело наша феня...

      6
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 ноября 2018, 20:48

      Саша,не с девушкой,а с женой. Пора уже взрослым становиться..

      0
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