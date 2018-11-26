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    Французский GQ признал Погба человеком года

    Французский журнал GQ определил обладателя награды «Человек года». Им стал полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который помог своей команде стать чемпионом мира.

    В честь признания футболиста человеком года его фото поместили на обложку нового номера, о чем сообщил игрок в социальной сети.

    На чемпионате мира Погба пропустил только один матч и забил два гола.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Поля Погба

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    26.11.2018 19:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 26 ноября 2018, 21:52

      спорное решение..
      во франции человеком года должен быть Дешам... из игроков не было человека , который был бы явным лидером,и чей вклад в победу можно было бы приравнять, например, к роли Зидана..

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