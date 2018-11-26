Французский GQ признал Погба человеком года

спорное решение..
во франции человеком года должен быть Дешам... из игроков не было человека , который был бы явным лидером,и чей вклад в победу можно было бы приравнять, например, к роли Зидана..
Французский журнал GQ определил обладателя награды «Человек года». Им стал полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который помог своей команде стать чемпионом мира.
В честь признания футболиста человеком года его фото поместили на обложку нового номера, о чем сообщил игрок в социальной сети.
На чемпионате мира Погба пропустил только один матч и забил два гола.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает