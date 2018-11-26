Французский GQ признал Погба человеком года

Французский журнал GQ определил обладателя награды «Человек года». Им стал полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который помог своей команде стать чемпионом мира.

В честь признания футболиста человеком года его фото поместили на обложку нового номера, о чем сообщил игрок в социальной сети.

На чемпионате мира Погба пропустил только один матч и забил два гола.