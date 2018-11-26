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    Директор «Крыльев Советов» Шикунов: «После матча со «Спартаком» заходил в судейскую, чтобы поблагодарить арбитров за работу»

    Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов объяснил, зачем заходил в судейскую после матча 15 тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Функционер ранее работал в стане красно-белых.

    «Всю жизнь после матча это делал и благодарил судей за работу. Проиграли или выиграли — нет разницы. Мы же не врывались, не кричали. Мы пожали руки судьям, сказали спасибо, и всe», – заверил Шикунов.

    Ранее руководство самарцев называло ошибки судейской бригады вопиющими.

    Источник: Чемпионат.com

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    26.11.2018 19:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:56

      Ошибки судей были и еще будут. Может система ВАР несколько исправит эту ситуацию.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 23:16

      Когда речь идёт о судейских ошибках, всегда вспоминаю Массимо Карреру.)))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 ноября 2018, 22:33

      Слава богу как у соседей ещё рожи друг другу не чистим.Хотя с таким отношением к делу, думаю до мордобоя уже не далеко.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 21:10

      Благодарность выразилась в рукопожатии, а не в рукоприкладстве. Из судейской стулья лучше всё таки убрать, мало ли кто ещё зайдёт поблагодарить...

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 26 ноября 2018, 20:36

      А что к игрокам спатаковским не зашёл? Поклонился бы в ножки, спасибо сказал!! Ясно что за хрен у нас за развите отвечает! Кого наши функциёнеры крысовские берут? Хрен нам что светит с ними!

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 ноября 2018, 20:32

      Хорошо поблагодарил? Вопиюще?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 ноября 2018, 20:08

      как то колко всё это у него

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 26 ноября 2018, 19:43

      "Мы пожали руки судьям, сказали спасибо, и всe..."
      -----------------------------------------
      "Спасибо" не булькает", - подумали судьи, глядя вслед уходящему в закат Шикунову.

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 26 ноября 2018, 19:42

      Иногда предвзятая судейская ошибка, как "плевок в лицо" команде,после чего наверно тяжело пожать судье руку и поблагодарить за судейство

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