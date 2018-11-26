Директор «Крыльев Советов» Шикунов: «После матча со «Спартаком» заходил в судейскую, чтобы поблагодарить арбитров за работу»

Директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов объяснил, зачем заходил в судейскую после матча 15 тура РПЛ против «Спартака» (1:3). Функционер ранее работал в стане красно-белых.

«Всю жизнь после матча это делал и благодарил судей за работу. Проиграли или выиграли — нет разницы. Мы же не врывались, не кричали. Мы пожали руки судьям, сказали спасибо, и всe», – заверил Шикунов.

Ранее руководство самарцев называло ошибки судейской бригады вопиющими.